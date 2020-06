Quand le parc national devient la scène d’une BD

Un nouveau livre fait son entrée dans la collection jeunesse des Éditions Dans la tête: «Les aventures de Jipi le grand pic», dont l’histoire se déroule dans le parc national de la Mauricie.

Destinée aux enfants de 6 à 9 ans, cette bande dessinée les amènera à travers les amusantes péripéties d’un sympathique oiseau, gardien du parc national de la Mauricie. Le premier tome comporte deux histoires distinctes (Le mangeur de guimauves et Alerte au feu de forêt).

À travers ces dessins colorés et ces aventures comiques, le livre rencontre un objectif: sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. Chaque récit est d’ailleurs suivi d’un mini-quiz permettant d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore.

C’est un duo père-fille qui est à l’origine de ce projet. L’auteur, John Allard, a puisé dans ses souvenirs pour créer, en compagnie de sa fille Joliane, âgée de 7 ans, des histoires à la fois drôles et instructives. Ce n’est pas un hasard si le parc national de la Mauricie est le théâtre des aventures.

En effet, le lieu, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, est intimement lié à l’histoire familiale de l’auteur. Celui-ci lui voue encore aujourd’hui un attachement profond. Son père (à qui l’on dédit certains clins d’œil dans le livre) y a d’ailleurs oeuvré à titre de garde du parc, de son ouverture en 1970, jusqu’en 2005.

La publication est issue d’une collaboration entre l’auteur et les créateurs de la série «Dans la tête de François». Marc Bruneau signe en effet les illustrations, tandis que François St-Martin a collaboré à la rédaction et à l’adaptation.

Le livre est en vente au coût 14,95$ sur la boutique en ligne des Éditions Dans la tête.

Les visiteurs du parc national de la Mauricie pourront également se le procurer directement sur place, aux aires de pique-nique Shewenegan et du lac Édouard, au mini dépanneur près du camping Wapizagonke, ainsi que dans divers commerces situés à proximité du parc. Il est aussi évidemment possible d’en faire la demande auprès des libraires à travers le Québec.