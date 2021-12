Quand le crime s’accorde au féminin

Les autrices Ariane Gélinas et Maureen Martineau ont uni leur talent et leur amour des nouvelles littéraires pour cosigner le recueil Criminelles qui met de l’avant des crimes dans lesquels sont impliquées des femmes.

« Dans les films et la littérature, on voit beaucoup de femmes empoisonneuses, fait remarquer Ariane Gélinas. On voulait aller au-delà, car quand on creuse, il y a toute une variété de crimes au féminin: des voies de fait, des meurtres, des crimes plus subtils, comme de garder le silence sur un crime dont on est au courant. C’est intéressant d’explorer les raisons derrière ces crimes. C’était volontaire qu’il y ait une variété de délits et de mettre cet éventail de l’avant. »

Les deux autrices ont cet autre point commun qu’elles ont la propension de camper leurs histoires dans les régions, en milieux ruraux ou en territoires peu densément peupler. C’est devenu l’une des lignes directrices de l’ouvrage. Ainsi, dans Criminelles, le crime sort de Montréal et de Québec et se transporte en Gaspésie, en Mauricie, en Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Trois des récits se déroulent d’ailleurs en Mauricie : Le Contrat (Haute-Mauricie), Cœur résine (Trois-Rivières) et Les Dix.

Ariane Gélinas et Maureen Martineau ont fait connaissance lors d’un festival consacré aux polars, il y a quelques années. Elles avaient toutes deux publié des textes dans Alibis, une revue de nouvelles policières qui a cessé ses publications depuis. C’est Maureen Martineau qui a approché l’autrice trifluvienne pour ce projet.

Les comparses ont multiplié les rencontres en Zoom pour planifier les scènes des différentes nouvelles. Bien qu’elles aient chacune leur propre style littéraire, elles réussissent à proposer un recueil homogène, mais où l’on reconnaît tout de même leur touche personnelle.

« Le développement des histoires se faisait à deux. Écrire une nouvelle représente beaucoup de défis. Le personnage doit être bien développé et le lieu doit être incarné également. C’est un travail qui demande beaucoup de soins. Ce n’est pas comme un roman où on peut passer un chapitre à étayer le passé d’un personnage. Dans une nouvelle, il faut synthétiser sa psychologie, mais il faut le connaître autant que le personnage d’un roman », explique Ariane Gélinas.

« Il y a une certaine satisfaction de cantonner un personnage dans une nouvelle. C’est comme un bref moment de leur vie, une photographie, poursuit celle qui prend plaisir à écrire des nouvelles littéraires. Lorsque j’écris seulement du roman, il me manque quelque chose. J’aime bien écrire plusieurs nouvelles entre chacun de mes romans. C’est aussi une façon de raconter qui permet d’explorer d’autres façons d’amener une histoire. »

Et on peut le constater dans Criminelles, tandis que le récit peut être narré par un serpent…et même des fleurs!

Dans la conception de ce recueil, Ariane Gélinas et Maureen Martineau se sont également inspirées du calendrier sélène, c’est-à-dire le passage des différentes phases de la lune (pleine, absente ou partielle) entre janvier et décembre.

« Ça vient d’une de mes fascinations pour la lune perdue. C’est devenu la troisième ligne directrice du recueil. Il ne peut y avoir une 13e lune que lors d’un mois de 31 jours. Par exemple, tu peux avoir une pleine lune le 1er mai et une autre le 30 mai, de sorte que certaines années, il est possible de voir 13 pleines lunes. Ce chiffre 13 est intéressant et nous a permis d’écrire une nouvelle ensemble, Maureen et moi. On a fait de la lune le sujet principal de cette nouvelle », indique Ariane Gélinas.

Les lecteurs avisés remarqueront d’ailleurs que la lune est mentionnée dans les 12 premiers récits du recueil, au gré des crimes. Mais c’est dans le 13e récit qu’elle culmine. Elle devient alors la lune criminelle et sanglante qui joue un rôle féminin dans le crime ultime…

Le livre Criminelles est disponible dans les librairies.