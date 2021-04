Quand le choc force l’innovation

La dernière année restera gravée dans les annales comme celle de la pandémie de coronavirus, mais à Trois-Rivières, on s’en souviendra également comme celle de la résilience, de la solidarité et des initiatives innovantes. Le choc a été intense, mais la mobilisation de toute une communauté a permis d’en atténuer les contrecoups, comme en fait état le rapport annuel 2020 d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Alors que les perspectives s’annonçaient sombres au printemps 2020, les indicateurs économiques se sont finalement révélés plutôt positifs. De 5,3 % en janvier 2020, le taux de chômage est grimpé à 13 % en mai, pour redescendre à 5,9 % en décembre.

Fortement sollicitée par l’aide aux entrepreneurs touchés par la crise sanitaire, l’équipe d’IDE Trois-Rivières a, en parallèle, travaillé à la réalisation de nombreux projets d’entreprises, qui sont allés de l’avant malgré le contexte turbulent. Ainsi, en 2020, 305 projets ont vu le jour sur le territoire de Trois-Rivières, dont 48 démarrages d’entreprise, ce qui est similaire à l’année précédente. Quelque 1450 emplois ont été créés ou maintenus, pour des investissements totaux de 406 M$.

Le rapport annuel fait aussi état de l’expansion de plusieurs PME trifluviennes, dont Biotechnologies Ulysse, Le Grec, Les Traitements d’acier S.T. et Groupe Sacs Frontenac. Les entreprises Solucan et Delastek se sont également implantées sur le territoire en 2020. Enfin, IDE Trois-Rivières tient à saluer l’arrivée prochaine d’une Maison des aînés dans le Bas-du-Cap et l’annonce d’investissements majeurs au Port de Trois-Rivières.

Par ailleurs, IDE Trois-Rivières a su garder le cap sur la réalisation de son plan stratégique 2020-2025. L’organisation a, entre autres, contribué au lancement du fonds environnemental Éclore, avancé dans le projet de centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, lancé la campagne d’attractivité J’arrive Trois-Rivières, confirmé l’ouverture du Centre d’affaires Fusey et poursuivi la location des espaces au Centre d’affaires Sainte-Marthe, maintenant complet.

Dès le début de la pandémie, l’équipe d’IDE Trois-Rivières a été proactive afin de mettre son expertise et ses ressources financières au service des entreprises. Ainsi, entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, 9 M$ ont été accordés en aide financière à 400 PME affectées par la crise et quelque 1850 interventions ont été réalisées auprès des entrepreneurs trifluviens.