De nos jours, nous n’entendons parler que du côté négatif de l’amiante. Nous entendons les maladies qu’il cause et les problèmes que cela peut créer. Mais il y a quelques décennies, il était considéré comme une panacée appliquée à tout, du ciment au câblage électronique. Cependant, avec le temps, nous avons réalisé que l’amiante pouvait avoir des effets néfastes sur la santé des êtres humains, alors nous avons commencé à l’éliminer progressivement.

Sous sa forme brute, l’amiante est un silicate qui prend six formes. Il est utilisé soit comme amiante friable, soit comme amiante non friable. Lorsqu’il est non friable, il ne peut pas être facilement détaché de son matériau de base (c.-à-d. tuyaux, ciment, carreaux, etc.). Vous devrez détruire la « base » d’amiante avant que l’amiante ne puisse être libéré. Cela se produit lorsque le matériau est scié, brûlé, coupé, fissuré ou cassé, émettant des morceaux d’amiante en poudre.

Mais est-ce que l’amiante devrait automatiquement être éliminé une fois détecté? Et quand la décontamination de l’amiante devient-elle obligatoire ?

Où retrouve-ton de l’amiante ?

Les zones les plus courantes dans lesquelles l’amiante se trouve dans les maisons sont :

Isolation sur les tuyaux

Couverture pour systèmes de chauffage

Vieux planchers en tuile de vinyle

Bardeaux de toit

Revêtement extérieur

Quand la décontamination de l’amiante devient-elle obligatoire ?

Le fait est tant que l’amiante est entier et contenu dans un matériau solide, il est sans danger pour la santé. Vous ne savez peut-être même pas qu’il est là. Mais dès qu’il est libéré, vous devez vous débarrasser de toute trace d’amiante. Ainsi, par exemple, si vous savez que votre maison contient de l’amiante dans les carreaux ou le ciment, la meilleure chose à faire est de les laisser tels quels. Si vous souhaitez les remplacer, ne brisez pas les carreaux ou le revêtement de sol et ne faites pas les travaux vous-même.

Faites plutôt appel à un service de désamiantage professionnel. Ces spécialistes peuvent essayer d’extraire le carreau ou le revêtement de sol en entier, afin qu’il ne se brise pas en morceaux et ne libère pas les fibres d’amiante partout. Ou ils peuvent décider de le sceller, en le recouvrant d’une épaisse couche de matériaux sans amiante comme du béton armé ou des dalles de pierre naturelle. Cela garantit que les infusions d’amiante potentiellement nocives restent enfouies, hors de danger.

Cependant, ce n’est pas un projet à prendre à la légère. Assurez-vous d’employer des experts certifiés avec la bonne formation et les licences appropriées.

En revanche, si l’amiante isolant se trouve dans les conduites de gaz et les tuyaux d’eau, ceux-ci sont beaucoup plus exposés que les carreaux de silicate et le ciment. Ils sont plus susceptibles de s’effondrer et de causer des dommages, ils doivent donc être définitivement supprimés et remplacés. Des experts peuvent vous conseiller sur la meilleure façon de le faire et mettre en œuvre des solutions efficaces. Ce n’est peut-être pas bon marché, mais cela pourrait littéralement sauver des vies. Du bon côté, une fois que vous avez restauré vos toits, vos tuyaux et vos planchers, vous avez essentiellement une maison neuve et la valeur de votre propriété augmentera considérablement.