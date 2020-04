Quand bouger prend tout son sens

Journée nationale du sport et de l’activité physique

SPORTS. Dès le 2 mai, participez à la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP). On sait qu’en cette période exceptionnelle de confinement, l’importance de bouger prend tout son sens: celui de l’équilibre pour se sentir bien.

Cette journée nationale s’adresse à toutes les personnes qui désirent bouger. L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a plus de 3000$ en prix à faire gagner aux gens de la région. Faites une activité individuelle, ou avec votre famille pour vaincre l’isolement et même de façon virtuelle. N’oubliez toutefois pas de respecter les directives de la Santé publique!

Inscrivez-vous au www.jnsap.ca et faites parvenir votre photo de bougeotte. Aussi, les participants auront une chance de plus de gagner l’un des prix de plein air en envoyant une vidéo de leur activité physique. Tous les détails dans la section Mauricie du site Internet.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) invite la population à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant ses temps libres. Chaque année, le gouvernement du Québec profite de l’effervescence de l’éveil printanier typique du mois de mai pour rappeler aux Québécoises et aux Québécois à quel point il est agréable d’être actif physiquement et de maintenir ce mode de vie toute l’année.

Le 2 mai, le Québec bouge à la maison. Ça met de l’action! T’as le temps de bouger!re