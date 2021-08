Qualifications en vue de la soirée: Jocelyn Hébert vise un 24e podium

C’est en milieu d’après-midi que se tenaient les qualifications en vue des courses de ce soir, soit la Super Production Challenge (18h), la Formule 1600 (19h05) et le Canadian touring car championship (CTCC) (20h05).

Dans la série de courses CTCC, on retrouve dix voitures dans trois catégories différentes. C’est Benoit Bergeron (GTS2) qui a fait le meilleur temps avec (1min 6.736sec) devant Martin Harvey (GTS2) avec (1min 8.668sec). De Bécancour, Daniel Blanchette (GTS2) a pris le dernier rang, tandis que Jocelyn Le Doc Hébert (TCR) a réalisé le 6e temps. Le meilleur temps de la série GTS1 fut celui de Mikael Sallenbach (8e temps au total).

En Formule 1600, pas moins de 16 pilotes participent au GP3R 2021, répartis dans deux catégories de moteurs différentes, soit PRO (8 pilotes) et PRO AM (8 pilotes). Nick Gilkes (PRO) a ravi la pole position à Jacob Moreau (PRO) dans les derniers instants de la séance. Le Trifluvien Martin Brousseau (PRO AM) a quant à lui réalisé le 6e temps (1er dans sa catégorie).

De son côté, Didier Schraenen (PRO) sera à surveiller. Le vétéran occupe le 3e rang des podiums à Trois-Rivières avec 19 podiums, soit 4 de moins que Le Doc Hébert et Marc-Antoine Camirand. La séance a été interrompue un bon 5 minutes lorsque Charles Courtois s’est retrouvé dans la clôture de pneus.

Du côté de la Super production challenge, pas moins de 28 pilotes se feront la lutte dans trois catégories distinctes, soit la Super Production, la Production et la Compact. Olivier Bédard (Super Production) a fait le meilleur temps, lui qui sera en quête de son 15e podium en carrière à Trois-Rivières. Marc Héroux et Jimmy Brière ont fait les 2e et 3e temps de la séance.

De Trois-Rivières, Gabriel Lacombe s’élancera de la 8e place.

Défi Urbain Chevrolet

Les amateurs ont aussi eu droit à la séance de qualifications du Défi Urbain Chevrolet.

C’est Alex Lajoie qui a décroché le meilleur temps de sa vague devant Mathieu Préfontaine et François Bernier. De Saint-Léonard-D’Aston, Marc-Antoine Camirand (co-meneur pour les podiums à Trois-Rivières avec 23) a pris le 11e rang.

Dans la deuxième vague de qualifications, Sébastien Gougeon a fait le meilleur temps devant Andrew Ranger (15 podiums à Trois-Rivières). Le vétéran pilote Ron Fellows a quant à lui pris le 3e rang.

Cette épreuve aura lieu samedi matin, dès 10h10.