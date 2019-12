Pyrrhotite: pas de jugement avant 2020

Dans le cadre du premier procès sur la pyrrhotite, en cours depuis plusieurs années, le juge François Pelletier a émis une seconde note, le 11 décembre, à l’effet que les décisions dans ce dossier seront rendues dans les premiers mois de 2020, plutôt qu’avant la fin 2019 comme l’espéraient les victimes de la pyrrhotite.

Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe chez les victimes, soutient la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP).

«Nous sommes en lien direct avec les victimes à tous les jours et ce depuis plus de 10 ans et nous savons ce qu’elles vivent de même que tout ce que nous faisons pour tenter de faire avancer les divers enjeux restants à régler avec divers organismes impliqués dans ce dossier. Étant conscient qu’on ne peut intervenir directement dans un processus judiciaire, nous sommes toutefois en mesure de comprendre leur grande déception, que nous partageons aussi», souligne Michel Lemay, vice-président de la CAVP.

«Cette lenteur à traiter le dossier de ce premier procès met à mal la confiance des victimes envers le système de justice, leurs commentaires sur la page Facebook de la CAVP en donnent un bon aperçu et témoignent de leurs détresses et de leurs frustrations. Ce dossier est rendu inhumain pour les victimes, il faut qu’on en finisse», ajoute-t-il.

La CAVP est consternée par la lenteur des procédures judiciaires et des gouvernements à agir rapidement dans certains autres enjeux du dossier de la pyrrhotite et qui sont en discussion depuis environ deux ans.

Les municipalités font aussi les frais de pertes de revenus fonciers depuis des années, sans compter les impacts de la pyrrhotite sur les agences immobilières et les propriétaires de parcs immobiliers commerciaux, fait remarquer la CAVP.

«Pour la CAVP, il n’est pas question que ce dossier dure encore 10 ans et dès le début de la prochaine année nous ajusteront notre plan d’actions afin que l’ensemble de ce dossier ait plus de vélocité», poursuit l’organisation.