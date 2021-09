Pyrrhotite: « L’émetteur premier de la norme en question doit être impliqué dans le litige en question »

Le candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Trois-Rivières, René Villemure, entend apporter un nouvel angle dans le dossier de la pyrrhotite, notamment sur les litiges entre les parties. Ce dernier veut remonter au haut de l’échelle à savoir qui sont les premiers responsables de l’émission de la norme.

« C’est un dossier que je connaissais bien, mais j’ai voulu comprendre le mécanisme entre les deux procès. La première chose qui m’est venue en tête, c’est qu’au départ, il y a une norme qui a été émise et il a été démontré en cour que l’ingénieur a fait une faute professionnelle. Cependant, lors de l’émission d’une norme, quelle que soit la norme, la personne ou l’entité qui l’émet est toujours responsable de son application », a-t-il confié.

« Si un organisme A délègue son application à l’organisme B, l’organisme A demeure responsable de la norme et on met un deuxième organisme imputable. Nous, ce qu’on veut, c’est de trouver et questionner l’organisme qui a énoncé la norme. On veut aller à l’origine de la norme, donc vérifier auprès de l’émetteur premier, qui est donc responsable des conséquences de la norme en question. Il doit être impliqué dans le litige en question et jusqu’à maintenant, il a été laissé de côté dans le dossier. On veut revoir le dossier afin d’aller vérifier et valider qu’est-ce qui pourrait être obtenu de plus pour les victimes de la pyrrhotite afin de les compenser adéquatement. On va viser l’émetteur de la norme fédéral », a-t-il confié.

Le Bloc Québécois entend aussi poursuivre ses efforts afin qu’une somme minimale de 50 millions de dollars soit versée aux victimes trifluviennes de la pyrrhotite. Il a d’ailleurs fait connaître cette position aux représentants de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite. Le candidat du Bloc Québécois est également revenu sur le débat d’hier soir.

« Les attaques contre Yves-François Blanchet ont commencé dès le début et d’avoir une animatrice, non-journaliste, qui a traité pratiquement tous les Québécois de racistes à travers la loi 21 et la loi 96, c’est inacceptable au premier degré. Au second degré, c’est aussi inacceptable que les quatre autres chefs n’aient rien dit là-dessus », martèle-t-il.

« On avait un débat canadien, en anglais, et il n’y a aucune mention de la langue française et je pense que c’est un manque de respect. On a salué les gens en langues autochtones et on a traduit le débat en 12 langues, mais on n’avait pas un point sur la langue française. C’est indigne, et un manque de respect total. »