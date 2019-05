Pyrrhotite: le programme d’aide financière toujours disponible

La Ville de Trois-Rivières rappelle aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhotite que le programme d’aide financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ), lequel est géré par la Direction de l’aménagement et du développement urbain, est toujours disponible.

Outre la gestion, la Ville peut soutenir les propriétaires dans la révision d’évaluation de leur propriété et dans la recherche d’information et de diverses ressources d’accompagnement.

Pour être admissibles aux différents services offerts, les propriétaires doivent remplir certaines conditions comme posséder un rapport d’un laboratoire signé par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des géologues du Québec dont la spécialité correspond aux exigences du secteur d’activités.

Les propriétaires de résidences aux prises avec un problème de pyrrhotite sont invités à entamer le processus de demande d’aide le plus rapidement possible. Consultez le site v3r.net ou composez le 311 pour obtenir plus d’information.

Le formulaire de demande d’aide est en ligne également au v3r.net.