Pyrrhotite: le Parti conservateur du Canada promet une aide aux victimes

Deux des candidats régionaux du Parti conservateur du Canada ont convié la presse au centre de tri Noël Fer et Métaux, devant le béton ayant été retiré des maisons diagnostiquées avec un problème de pyrrhotite. Yves Lévesque (candidat à Trois-Rivières) et Léo Soulières (candidat dans Berthier-Maskinongé) ont annoncé que l’aide aux victimes de la pyrrhotite serait un dossier prioritaire sur le bureau de leur chef de parti, Erin O’Toole.

« À titre de maire, j’ai vécu le drame de la pyrrhotite sur la deuxième ligne de front, derrière les victimes, et au fur et à mesure qu’on avançait dans le temps, il y avait un potentiel de 3500 maisons concernées. Aujourd’hui, on fait la conférence de presse ici pour montrer l’ampleur de ce dossier-là. Le béton derrière, c’est juste une partie des résidences qui est ici et derrière chaque morceau, il y a des êtres humains, des sentiments, du désespoir, des suicides, des chicanes de famille et des divorces », a lancé l’ancien maire de Trois-Rivières.

« Ces gens-là ne sont pas responsables parce qu’ils ont fait affaire avec des entrepreneurs accrédités et ils ont respecté des normes gouvernementales. Ils sont victimes d’une situation dont ils ne sont pas responsables. On sait que le gouvernement provincial a mis 50 M$ alors comme on est un parti de résultats et centré vers le citoyen, le contribuable et le payeur de taxes, on va égaliser l’offre avec une aide de 50 M$ qui sera ajoutée dans le Fonds d’aide aux victimes de pyrrhotite si on est élu. »

Les candidats conservateurs ont également confirmé vouloir bonifier l’aide de 75 000$ établie il y a maintenant dix ans.

« C’est le gros bon sens! Le montant d’aide qui a été établi en 2011, de 75 000$, n’a plus sa raison d’être aujourd’hui avec l’augmentation du coût de la vie et l’augmentation des coûts de matériaux durant la pandémie. Si on veut être conséquent et présent pour les victimes, on doit ajuster le montant et l’augmenter. Je dis toujours que ça prend deux recettes pour défendre nos dossiers. C’est important d’avoir quelqu’un au pouvoir et quelqu’un capable de défendre ses dossiers. Il faut avoir un chef à l’écoute et ce dossier-là était facile à défendre parce qu’on a apporté de l’argumentaire », ajoute M. Lévesque.

Monsieur Lévesque a également fait mention des 750 propriétés dont le dossier est toujours en Zone grise.

« Ils sont dans le néant! Ils ont mis en place une chaire de recherches, depuis deux ans, mais la coalition n’a pas d’informations et on veut savoir on est rendu où là-dedans? On veut savoir pourquoi? S’ils avaient plus d’argent, est-ce qu’on pourrait avoir nos réponses plus rapidement? Si c’est le cas, on va être là parce que ces gens-là sont aussi des victimes. Notre résidence, c’est notre richesse collective et ces gens-là, peu importe leur tranche d’âge, voudront vendre leur propriété un jour et elle vient de perdre 200 000$ de valeur avec la pyrrhotite. Lorsque tu n’es pas responsable d’une situation, on s’attend à ce que le gouvernement soit là pour nous. Leur richesse collective ne vaut plus rien du jour au lendemain alors on doit être là pour eux », conclut-il.

Rappelons que les Canadiens seront conviés aux urnes le 20 septembre prochain.