Pyrrhotite: la Coalition satisfaite de la première rencontre du comité de travail

C’est aujourd’hui (3 février) qu’a eu lieu la toute première rencontre du comité de travail tripartite concernant le dossier de la pyrrhotite, une rencontre somme toute «satisfaisante» pour la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP).

La rencontre visait à présenter un portrait global des enjeux et des demandes de la CAVP aux deux paliers de gouvernement, représentés par Simon Allaire, député de Maskinongé, et Catherine Deschênes, directrice du bureau de comté du député François-Philippe Champagne, et d’en mesurer l’avancement.

«La CAVP est satisfaite de cette première rencontre du comité de travail et les échanges ont été ouverts et constructifs. Toutefois, il ne faudra pas perdre de vue qu’il y aura beaucoup de travail à faire en 2020 et que les divers dossiers devront avancer de manière significative. Cette rencontre a permis à la CAVP de clarifier chacun de ceux-ci, ainsi que leurs importances», précise l’organisation dans un communiqué transmis aux médias.

«Il fut permis d’apprendre que certains enjeux ont déjà cheminé de manière favorable, ce qui permettra fort probablement d’officialiser certaines annonces d’ici la prochaine rencontre du comité prévue le 25 février», ajoute la CAVP.

Parmi les enjeux soulevés lors de la rencontre, mentionnons l’aide financière requise qui serait de l’ordre de 305 millions $, l’implication réelle des paliers de gouvernement pour trouver des solutions à cette crise, que les gouvernements financent les tests de pyrrhotite manquants et une aide financière mieux adaptée en ce qui concerne les condos et les maisons jumelées.