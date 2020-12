Pyrrhotite: deux nouvelles mesures pour soutenir les victimes

Le gouvernement du Québec met en place deux nouvelles mesures pour soutenir les victimes de la pyrrhotite: une aide financière pour les propriétaires de bâtiments qui n’ont pas encore fait réaliser des tests de détection de pyrrhotite et une lettre de conformité pour les gens de la zone grise.

Le financement des tests de pyrrhotite prend la forme d’une contribution non remboursable d’un maximum de 1200$ par test. Ainsi, pour une propriété pour laquelle deux rapports d’expertise seraient nécessaires, l’aide financière pourrait atteindre 2400$.

«On souhaite inciter l’ensemble des propriétaires qui ont un doute et qui se trouvent dans des secteurs plus à risque de faire le test. Ça fera en sorte que le gouvernement ait une meilleure idée de la situation et un portrait beaucoup plus juste de l’ampleur de la crise», souligne Simon Allaire, député de Maskinongé et membre du comité tripartite qui regroupe le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP).

La CAVP estime que 3300 propriétés seraient admissibles à ce programme. Notons que pour bénéficier de l’aide financière, la maison faisant l’objet d’un test de pyrrhotite doit avoir été construite pendant la période critique de 1996 à 2008.

Puisqu’il s’agit d’un nouveau programme, l’aide financière associée à la réalisation de tests de pyrrhotite ne peut être rétroactive.

«C’est pour cette raison qu’on voulait que la mesure soit mise en place le plus rapidement possible. C’est une demande qui est faite depuis longtemps et on a eu une bonne écoute du gouvernement. On arrive avec des résultats dont on est bien content», ajoute Alain Gélinas, président de la CAVP.

Les propriétaires auront jusqu’au 30 septembre 2021 pour s’inscrire à ce volet et jusqu’au 31 décembre 2022 pour soumettre les rapports d’expertise requis.

L’aide financière pour les tests de pyrrhotite pourra aussi être accordée pour des résidences situées à l’extérieur des deux régions visées. Toutefois, il faudrait qu’un spécialiste ayant procédé à une inspection visuelle confirme qu’il a relevé des fissures qui s’apparentent à la présence de pyrrhotite.

Le formulaire pour ce nouveau programme est disponible sur le site Web de la Société d’habitation du Québec.

De leur côté, les propriétaires d’une résidence en zone grise pourront mettre la main sur une lettre de conformité. Cette lettre visera à clarifier la situation et à réconforter les propriétaires.

Les propriétaires ayant fait faire la seconde analyse et dont le rapport d’expertise atteste un taux de pyrrhotite inférieur à 0,23 % recevront une lettre de conformité quant à ce taux. Rappelons que la Cour supérieure du Québec a établi qu’un taux inférieur à ce pourcentage ne permettait pas de conclure à un endommagement du béton.

«L’objectif est de venir rassurer les propriétaires de la zone grise. La lettre clarifie leur situation et peut être utile, par exemple, au moment de vendre une maison considérée en zone grise. Ça vient rassurer de potentiels acheteurs à l’effet qu’ils auront accès à de l’aide financière en cas de travaux reliés à la pyrrhotite», précise M. Allaire.

On estime à 400 le nombre de propriétés en zone grise. Les détails de cette lettre seront connus au début de 2021.

«On tenait à arriver avec des annonces pour 2020. On s’était donné quatre priorités. Il y en a maintenant deux qui sont réglées. Il nous reste à nous pencher sur la situation des condos et des immeubles multilocatifs, ainsi que sur la bonification de l’aide aux victimes actuelles», indique le député.

Les discussions sont déjà amorcées sur ces dossiers. Des milliers de familles ont besoin de cette aide pour procéder à la réparation de leurs propriétés en attendant les résultats des prochaines démarches judiciaires, qui pourraient prendre encore quelques années, fait remarquer la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite.