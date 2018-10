Pyrrhotite : baisse de la valeur foncière pour les propriétés dans la zone grise

Crédit photo : Audrey Leblanc

AFFAIRES MUNICIPALES. Le nouveau rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021 prévoit une baisse de la valeur foncière de 15 % à 25 % pour les propriétés atteintes de pyrrhotite se trouvant dans la zone grise (moins de 0,23 %). Ce sont 173 propriétés qui sont visées par cette nouvelle mesure.

«Dans le rôle précédent, on n’avait pas d’indication pour les propriétés atteintes de pyrrhotite qui sont dans une zone grise. On a réussi à analyser 19 ventes. Avec ça, on a pu voir une tendance. On voit que ces propriétés ont une valeur résiduelle de 75 % à 85 %, ce qui veut dire qu’on baisse la valeur de ces maisons de 15 % à 25 %», explique Sonya Auclair, directrice de l’évaluation.

«Ces propriétaires n’ont pas accès présentement à aucun programme pour réparer leur propriété, ajoute cette dernière. Il y a peu de chances que ces maisons soient réparées. C’est donc une perte de valeur quasi permanente. Il y a deux causes qui ont été portées au tribunal et dépendamment du résultat, ça peut entraîner des changements pour les 173 propriétés. On a jusqu’au 30 avril 2019 pour faire des correctifs.»

Par ailleurs, le rôle d’évaluation a globalement augmenté de 2,9 %. La hausse de valeur du secteur résidentiel, toutes catégories confondues, se situe à 2,1 %. Quant aux résidences unifamiliales, la variation est de 1,3 %, ce qui fait passer la valeur moyenne de 182 300 $ à 184 700 $.

En ce qui concerne les condominiums, la hausse est de 1,6 %. La valeur moyenne passe donc de 159 100 $ à 161 500 $. On dénombre plus de 2 600 propriétés de ce type à Trois-Rivières. Les personnes en désaccord avec une valeur inscrite au nouveau rôle ont jusqu’au 30 avril 2019 pour demander une révision de leur dossier.

Mentionnons en terminant qu’une hausse de la valeur foncière n’entraîne pas nécessairement une hausse de taxes. Le rôle 2019-2020-2021 est disponible sur le site web de la Ville (www.v3r.net). Sa date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 2019.

