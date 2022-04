Vivre à Montréal : quel quartier choisir ?

Montréal est souvent citée comme étant une des meilleures villes où vivre dans le monde. Ses nombreuses activités culturelles, ses festivals, sa gastronomie, son « nightlife » et ses beaux espaces verts attirent ceux qui sont à la recherche d’une excellente qualité de vie.

Mais quand on ne connait pas la ville et qu’on veut s’y installer, il peut être difficile de savoir dans quel quartier emménager. Faisons donc une tournée de certains quartiers parmi les plus populaires de la ville de Montréal.

Le Plateau Mont-Royal

Ce quartier au nord-est du centre-ville, est probablement le plus connu et populaire de la ville de Montréal. Le Plateau Mont-Royal est un quartier où se retrouvent les amateurs d’art et de culture, de bon café et de bonne bouffe, ainsi que ceux qui aiment relaxer en prenant un verre sur une terrasse ensoleillée. Traversé par les rues St-Denis et St-Laurent, ce quartier compte également plusieurs boutiques et friperies, des boîtes de nuit, et bien d’autres commerces souvent originaux. Au cœur du quartier, nous retrouvons le parc Lafontaine, où il est possible de se balader au bord du lac artificiel, ainsi que d’y pique-niquer ou y faire du patin en hiver.

Le quartier Griffintown

Situé au sud-ouest de l’ile de Montréal, le quartier Griffintown connait un boom de popularité depuis quelques années. Il se trouve à proximité du Vieux-Montréal, ainsi que du centre-ville, à quelques minutes de marche de la rue St-Catherine. De nombreux restaurateurs ont décidé de s’y installer, ce qui a contribué à l’augmentation de la popularité du quartier. Pensons entre autres au restaurant Joe Beef, dont la cuisine est reconnue partout dans le monde. Également à proximité du canal Lachine, il est possible de profiter des parcs le long du plan d’eau ainsi que du Marché Atwater, rendez-vous parfait pour les amateurs de produits fins et frais.

Hochelaga-Maisonneuve

Tout juste au sud du Plateau Mont-Royal, nous retrouvons le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce quartier autrefois habité par les ouvriers, a connu une augmentation de sa popularité au cours des dernières années, particulièrement pour les coûts des loyers relativement bas. Cependant, le quartier Hochelaga-Maisonneuve a vu le phénomène de la gentrification prendre de plus en plus d’ampleur. Ceci a inspiré des restaurateurs et des commerçants à s’y installer, apportant au quartier un vent de fraicheur. En choisissant d’habiter ce quartier, vous pourrez également profiter facilement du Jardin Botanique, du Biodôme, des installations du Stade Olympique, et de son magnifique parc Maisonneuve.

Rosemont – La-Petite-Patrie

Quartier situé directement au nord du Plateau Mont-Royal, Rosemont- La-Petite-Patrie également devenu un quartier de choix pour y vivre. On y retrouve de nombreux espaces verts, des secteurs familiaux, et la rue Masson qui traverse le quartier d’est en ouest où l’on retrouve plusieurs commerces, cafés et restaurants. Rosemont-Petite-Patrie est aussi là où se situe le fameux marché Jean-Talon, ouvert à l’année. C’est le lieu de prédilection pour tous ceux à la recherche de produits frais et locaux, des fromageries et charcuteries, ainsi que des produits fins. L’ambiance les fins de semaine d’été y est festive.