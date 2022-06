Téléphone Android ou iPhone, lequel choisir ?

Le débat iPhone vs Android fait rage depuis le début de l’apparition des téléphones intelligents, et nous savons aujourd’hui que les deux ont des qualités et des défauts. Bien sûr, il existe d’énormes différences entre le meilleur téléphone Android et le meilleur iPhone, et la question à savoir vers quel écosystème vous devriez-vous tourner est importante. Si vous vous demandez lequel choisir entre un téléphone Android et un iPhone, voici ce que vous devez considérer.

Les fabricants d’Android et d’iPhone

Les fabricants des appareils sont là où les différences entre l’iPhone et Android sont les plus claires. Seule la compagnie Apple fabrique des iPhones, et elle a donc un contrôle strict sur la façon dont le système d’exploitation et l’appareil fonctionnent ensemble. Pour sa part, le système Android est offert par de nombreux fabricants de téléphones intelligents, dont Samsung. C’est pour cette raison que les téléphones Android varient autant d’un modèle à l’autre.

Les téléphones Android haut de gamme sont souvent aussi bons que les appareils d’Apple, mais les Android d’entrée de gamme sont plus sujets aux problèmes. Les iPhones peuvent aussi avoir certains problèmes, mais ils sont généralement et globalement de meilleure qualité.

Si vous achetez un iPhone, vous n’avez qu’à choisir parmi les différents modèles offerts. Mais parce que de nombreuses compagnies fabriquent des téléphones Android, vous devez choisir non seulement un modèle, mais également une marque.

Le système d’exploitation

Pour vous assurer de toujours disposer de la version la plus récente et la plus performante du système d’exploitation de votre appareil, il est préférable de vous procurer un iPhone. En effet, certains fabricants d’Android tardent à mettre à jour leurs téléphones avec la dernière version du système d’exploitation Android et ne mettent parfois pas du tout à jour leurs téléphones. Les fabricants des téléphones, et non les utilisateurs, contrôlent le moment où la mise à jour du système d’exploitation est publiée pour leurs téléphones.

Et, alors que les téléphones plus anciens finiront par perdre la prise en charge du dernier système d’exploitation, la prise en charge d’Apple pour les téléphones plus anciens est bien meilleure que celle d’Android.

La sécurité des applications

L’App Store d’Apple propose moins d’applications que Google Play, mais la sélection n’est pas le facteur le plus crucial. Apple est strict sur les applications autorisées, tandis que les normes de Google pour Android sont beaucoup plus laxistes. Bien que le contrôle d’Apple puisse sembler exagéré, il empêche des situations comme celle où une fausse version de WhatsApp a été téléchargée 1 million de fois à partir de Google Play avant qu’elle ne soit supprimée. De plus, en ce qui concerne la sécurité en général, iPhone a une grande avance sur les appareils Android.