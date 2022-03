Spécialités dentaires : que faut-il savoir ?

Pour obtenir un sourire radieux et sain, vous avez parfois besoin d’un peu plus de soins que l’examen dentaire standard, le nettoyage et le blanchiment occasionnel. En raison de certains problèmes et maladies – qui peuvent être évitables, héréditaires ou accidentels – qui peuvent survenir et avoir un impact sur votre santé globale, vous devrez peut-être consulter un spécialiste dentaire pour corriger le problème.

Les spécialistes dentaires sont des fournisseurs de soins de santé bucco-dentaire qui reçoivent une formation spécialisée. Ces professionnels s’apparentent à des médecins qui suivent une formation spécifique ou complémentaire pour devenir, par exemple, radiologues et chirurgiens plasticiens. Voici ce que vous devez savoir sur certaines des spécialités dentaires.

Le parodontiste

Être un parodontiste implique de diagnostiquer et traiter diverses maladies qui se produisent dans les gencives (tissus mous de la bouche), ainsi que les structures de soutien (os) des dents, qu’il s’agisse de dents naturelles ou artificielles.

Plus particulièrement, ce spécialiste dentaire examine et traite la gingivite (inflammation des gencives) et la parodontite (maladie des gencives et des os). Une personne spécialisée en parodontie peut effectuer ces procédures :

Surfaçage radiculaire

Greffe de tissus mous

Greffe osseuse

Procédures gingivales

Gingivoplastie ou gingivectomie (remodelage ou ablation des tissus mous)

Ostéoplastie (Remodelage des tissus durs)

Pose d’implant dentaire

L’endodontiste

Un endodontiste a la responsabilité essentielle de diagnostiquer, traiter et prévenir les infections et les blessures de la pulpe dentaire ou du nerf de la dent. Cet expert dentaire peut effectuer des traitements de canal radiculaire simples à avancés, ainsi que d’autres types de procédures de restauration radiculaire.

L’orthodontiste

Ce fournisseur de soins de santé bucco-dentaire se spécialise dans le diagnostic et le traitement des malocclusions et du mauvais alignement des dents. Les orthodontistes peuvent transformer un sourire inesthétique en un sourire rayonnant.

Les malocclusions peuvent résulter de dents manquantes, de dents en surnombre, ou de mâchoire mal alignée. Le rôle d’un orthodontiste est de redresser les dents à l’aide de bagues, de fils et d’autres appareils correcteurs fixes ou amovibles tels que les appareils de rétention, les appareils orthodontiques et Invisalign.

Le prosthodontiste

Un prosthodontiste se concentre sur la restauration des dents naturelles et le remplacement des dents manquantes à plus grande échelle qu’un dentiste généraliste. Ce professionnel des soins dentaires utilise des dents artificielles (prothèses dentaires) ou des couronnes en remplacement permanent des dents manquantes ou extraites. De plus, certains prosthodontistes traitent et réhabilitent les déformations de la tête et du cou, remplaçant toutes les parties manquantes du visage et de la mâchoire par des substituts artificiels.

Le chirurgien dentaire et maxillo-facial

Ce chirurgien spécialisé effectue plusieurs types d’interventions chirurgicales impliquant le visage, la bouche et la mâchoire. Il traite les personnes ayant subi des blessures au visage, offrant des services de chirurgie reconstructive et de dentisterie implantaire. De même, ce spécialiste peut travailler avec des patients qui ont des tumeurs, des masses et des kystes au niveau de la mâchoire. Les types de chirurgies dentaires qu’il peut effectuer comprennent :