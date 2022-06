Faire agrandir votre maison sera extrêmement bénéfique pour vous, votre famille et la valeur de votre maison. Cependant, selon le type de travaux qui sera réalisé, il faut vous attendre à un certain niveau de perturbation. À moins d’avoir la chance de pouvoir déménager pendant la construction de l’agrandissement de votre maison, vous devez être prêt à supporter certains désagréments, tels que la poussière, le bruit et la perte de l’usage de certaines pièces. Voyons plus en détail quels sont les impacts d’un agrandissement de maison.

Votre maison se transformera en chantier

Il n’y a pas moyen de l’éviter, votre maison va devenir sale, poussiéreuse et bruyante. Pour vous assurer que rien n’est endommagé durant les travaux d’agrandissement de votre maison, éloignez tous vos biens de l’endroit où les travaux de construction auront lieu. Cela inclut toutes les photos que vous avez accrochées aux murs, les meubles, les plantes, etc. Si vous n’avez pas de place ailleurs dans votre maison pour les entreposer, vous devrez peut-être envisager de payer pour un espace d’entreposage temporaire.

De plus, préparez-vous à vivre dans une maison recouverte de plastique, car il est très probable que vos entrepreneurs couvriront diverses surfaces à l’intérieur et autour du site des travaux d’agrandissement avec des feuilles de plastique pour mieux protéger votre maison. Vous pouvez également envisager d’enlever ou de couvrir les tapis à proximité pendant la durée des travaux.

Vous devrez peut-être partir de la maison durant les travaux d’agrandissement

Dans les situations où vous faites effectuer des travaux qui prendront une période prolongée et vous empêcheront d’accéder à des pièces vitales, telles que votre cuisine ou votre salle de bain, vous voudrez peut-être envisager de rester avec des amis ou de la famille, ou même de louer une maison ou un appartement à proximité.

Si vous décidez de demeurer sur place, vous devrez penser à la sécurité de vos enfants et/ou de vos animaux de compagnie. Le chantier va présenter des risques, c’est pourquoi il est préférable d’avoir un plan en place pour éloigner les enfants ou les animaux domestiques du site des travaux d’agrandissement de la maison. Vous devrez peut-être envisager d’installer des barrières pour bébés ou pour animaux de compagnie pour les garder hors de danger. Il pourrait aussi être plus sage de faire garder vos animaux chez des proches ou dans une pension.

Vos voisins en subiront aussi les impacts

Il est facile d’oublier que vous ne serez pas les seuls concernés par les travaux d’agrandissement de votre maison. Assurez-vous de prendre le temps d’avertir vos voisins avant les travaux, tenez-les au courant de l’avancement des travaux, et essayez de les déranger au minimum.

Comme vous pouvez le constater, les travaux d’agrandissement de maison auront un certain impact sur votre vie de tous les jours. Cependant, en confiant ce projet à une entreprise comme Réno M3, vous serez assuré que tout se déroulera de manière à minimiser les impacts sur vous et votre famille.