La croyance populaire veut que l’orthodontiste (et non orthodentiste!) ne fasse qu’aligner les dents dans le but d’avoir un beau sourire. Bien que l’alignement dentaire représente une partie importante du métier, les raisons de corriger la dentition d’une personne vont bien au-delà de l’aspect esthétique. Dans cet article, nous traiterons des différents maux et problématiques qui peuvent être corrigés au moyen d’une intervention orthodontique.

Les bienfaits d’un traitement orthodontique

Outre de belles dents droites, l’orthodontie corrige beaucoup plus que le sourire, et ce, sans même que vous ne le sachiez nécessairement. En effet, une consultation avec le Dr Lavoie permettra de reconnaître les signes d’un problème se situant au niveau de la sphère orobuccale qui pourrait impacter bien plus que votre sourire.

Mais quels problèmes peuvent être corrigés au moyen d’une intervention orthodontique? Nous en relatons quelques-uns :

Troubles de mastication

Problèmes de digestion

Douleurs à la mâchoire

Difficultés à respirer

Troubles d’élocution

Problèmes de déglutition

Maux de tête

Douleurs au cou

Douleurs aux oreilles

Étourdissements

Les différents problèmes traités en orthodontie

Lorsque nous parlons de santé buccale, nous pensons automatiquement aux dentistes. Malgré le fait que des dents en santé soient un must absolu pour un confort durable, il existe d’autres problématiques que seuls les spécialistes en orthodontie peuvent corriger, étant donné les qualifications requises pour y remédier.

Alors que le dentiste s’occupe de la santé de vos dents, l’orthodontiste veille quant à lui à corriger :

L’espacement entre les dents

Le décalage entre les mâchoires

L’espace insuffisant pour corriger l’alignement des dents

Le mauvais fonctionnement de la sphère orobuccale

Des défauts physiques génétiques

Vous vous reconnaissez à travers ces pathologies?

De nombreux patients vivent avec des douleurs depuis plusieurs années et ont tenté par tous les moyens de les faire disparaître. Il n’est pas rare de croiser des patients qui sont surpris d’apprendre que leurs maux du quotidien étaient en fait reliés à leur bouche!

Si vous souffrez d’un ou de plusieurs des troubles mentionnés dans cet article, il est probable qu’un traitement orthodontique puisse vous aider à retrouver un état de santé plus confortable. Le Dr Frédéric Lavoie et toute son équipe vous aideront à mieux comprendre les étapes requises ainsi que les différents coûts reliés à l’entreprise d’un traitement. Rappelez-vous que votre santé est importante pour nous et que nous comprenons que les coûts en lien avec un traitement d’orthodontie peuvent être onéreux. Toutefois, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un investissement qui vous sera bénéfique pour le restant de votre vie! De plus, il est possible de financer votre traitement sur plusieurs mois afin d’alléger les paiements.

