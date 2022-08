Quels équipements médicaux choisir pour son hôpital?

La technologie utilisée dans les hôpitaux aujourd’hui est bien plus avancée que ce que nous aurions pu jamais imaginer. Sans certaines des technologies développées ces dernières années, le traitement des patients serait plus difficile. Même avec les incroyables machines d’aujourd’hui, les hôpitaux ne pourraient pas fonctionner sans leurs équipements de base.

Si chaque pièce d’équipement médical est importante en soi, certaines sont plus courantes que d’autres. Découvrez les équipements médicaux les plus couramment utilisés dans les hôpitaux ci-dessous.

Les échographes

La plupart des gens associent les échographes à la capture d’images d’un bébé dans l’utérus d’une femme enceinte, mais ils peuvent également être utilisés pour examiner des organes de l’abdomen tels que le foie, la vessie, la rate et le pancréas. Les ondes sonores à haute fréquence émises par un appareil à ultrasons se réfléchissent sur les organes du corps et sont utilisées pour générer une image sur un écran d’ordinateur.

Cette image peut être utilisée par les médecins pour diagnostiquer les blessures, les infections et les maladies. Lorsqu’un hôpital fait appel à un fournisseur d’équipement médical, il s’agit d’un des premiers équipements qu’il demande.

Les scalpels

Parfois, les outils les plus élémentaires sont intemporels, comme le scalpel médical. Même si la technologie a progressé de façon spectaculaire, on ne peut nier que les scalpels restent le meilleur outil pour le travail. Lorsqu’ils pratiquent des opérations chirurgicales complexes dans les hôpitaux, les médecins s’appuient sur les scalpels.

Les moniteurs de surveillance des patients

Les moniteurs de surveillance sont essentiels pour suivre l’état d’un patient ; ils remplissent essentiellement les fonctions d’un professionnel de la santé tout en permettant à l’infirmière ou au médecin de se concentrer sur d’autres tâches dans l’hôpital.

Les moniteurs pour patient utilisent généralement un certain type de capteur médical, comme les capteurs pour les équipements d’oxygène médical, pour déterminer l’état actuel du patient et permettre l’administration des médicaments appropriés.

Les défibrillateurs

On trouve un défibrillateur dans tous les hôpitaux. On peut trouver des défibrillateurs dans de nombreux lieux publics, mais aucun n’est plus important que celui dans un hôpital. Les défibrillateurs peuvent sauver la vie d’un patient en rétablissant un rythme cardiaque normal, ce qui est accompli en administrant une décharge électrique directement au cœur.

Les défibrillateurs se sont avérés bien plus efficaces lorsqu’un patient ne réagit pas à la réanimation cardiopulmonaire (RCP) ou à d’autres tentatives de sauvetage.

Les tables chirurgicales

Les tables chirurgicales sont tout aussi importantes que les scalpels lors d’une intervention chirurgicale. Ces tables peuvent être levées ou abaissées à une hauteur idéale et sont souvent sur roues, ce qui permet de les déplacer rapidement d’un endroit à l’autre. Des supports et des accessoires peuvent être nécessaires pour le positionnement du patient dans certains environnements chirurgicaux.

Les fauteuils roulants et lits hospitaliers

Les fauteuils roulants sont utiles pour transporter les patients trop faibles pour marcher d’un endroit à l’autre de l’hôpital. Les lits d’hôpital peuvent remplir la même fonction, mais ils sont plus importants pour permettre au patient de se reposer et de récupérer dans un service hospitalier.

Ces lits peuvent généralement être levés, abaissés ou inclinés pour faciliter la récupération du patient.