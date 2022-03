L’entretien des pneus est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre voiture afin qu’elle soit sécuritaire pour vous, vos passagers ainsi que les autres usagers de la route. La façon la plus simple d’entretenir vos pneus est à la fois rapide et peu coûteuse : maintenir la bonne pression des pneus.

Conduire avec des pneus mal gonflés est l’une des principales causes de défaillance, et le manque d’air dans vos pneus peut causer de nombreux autres problèmes. En effet, ils s’useront plus rapidement, se comporteront mal sur la route et cela entrainera une augmentation de la consommation de carburant.

D’un autre côté, les pneus surgonflés sont plus susceptibles d’être endommagés par les irrégularités de la route, ce qui entraine une conduite plus cahoteuse. Il est donc tout aussi dangereux de conduire avec des pneus trop mous que des pneus trop durs. Il est donc important que vous sachiez quelle est la pression idéale des pneus pour votre véhicule.

Quelle est la bonne pression des pneus ?

Il est important de savoir quelle pression d’air convient aux pneus de votre véhicule. La pression d’air dans les pneus est mesurée en livres par pouce carré, et la pression recommandée se situe entre 30 et 35 PSI.

Pour savoir quelle devrait être la pression de vos pneus, recherchez la recommandation de votre fabricant, qui est affichée sur une étiquette à l’intérieur de votre voiture. Cette étiquette peut se trouver sur la porte du véhicule, sur le montant de porte ou dans la boîte à gants. L’étiquette donnera généralement des recommandations pour les pneus avant et arrière ainsi que la roue de secours, et il est important que vous vous en teniez à ces directives.

Si vos pneus sont plus gros que les modèles d’origine fournis avec votre voiture et que vous n’êtes pas sûr du PSI recommandé, vérifiez le flanc du pneu pour trouver le niveau PSI à froid maximum. Les recommandations de pression sont basées sur les lectures d’un manomètre pour pneus. Vérifiez la pression le matin ou attendez au moins trois heures après avoir conduit ; cela leur donne suffisamment de temps pour se refroidir.

Comment vérifier la pression des pneus ?

Savoir vérifier la pression des pneus est essentiel pour votre sécurité et garder vos pneus en bon état de fonctionnement. Placez le manomètre dans la tige de la valve, en vous assurant que le manomètre est uniformément et fermement pressé sur la tige. Si vous utilisez un manomètre de style stylo, lisez le numéro sur la tige qui sort du manchon. Ne vérifiez pas la pression de vos pneus plus d’une fois, car de l’air peut s’échapper par la tige de valve lors des lectures suivantes.

Connaître et maintenir la bonne pression d’air est important pour la sécurité et la longévité de vos pneus. De plus, vérifier fréquemment la pression des pneus devient encore plus important en automne et en hiver, lorsque les températures extérieures chutent et que les conditions météorologiques fluctuent, ce qui fait que vos pneus perdent de l’air plus rapidement.