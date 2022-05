Participez au succès du FestiVoix en joignant son équipe de bénévoles!

***Envie de contribuer à la réussite d’un évènement majeur et de vivre une expérience humaine unique? Inscrivez-vous pour devenir bénévole lors du FestiVoix de Trois-Rivières!***

Le FestiVoix de Trois-Rivières est un évènement culturel et touristique majeur en Mauricie qui accueille chaque année plus de 305 000 festivaliers. L’édition de cette année, qui se déroulera du 30 juin au 10 juillet 2022, permettra aux visiteurs d’assister à près de 100 spectacles d’artistes émergents et de renom, tels que NOFX, France D’Amour, Les Cowboys Fringants, FouKi/Koriass/Souldia, Claudia Bouvette, Gregory Charles et Sarahmée. La grande variété de styles musicaux aura de quoi plaire aux gens de tous âges, et les bénévoles s’avèrent essentiels pour assurer le succès de l’évènement.

Des missions pour tous

Ce sont plus de 450 bénévoles de toutes les générations qui contribuent chaque année à la réussite du FestiVoix. Ceux-ci remplissent de très nombreuses missions selon leurs préférences et leurs disponibilités. Le festival a entre autres besoin de personnes à la billetterie, au centre d’information, au contrôle, aux zones privilèges et comme accompagnateur d’artistes. Une foule d’autres postes sont accessibles, et les plus actifs seront heureux de faire partie de l’équipe volante, qui évolue sur tous les tableaux!

Plusieurs avantages

Étant donné leur grande importance, les bénévoles du FestiVoix jouissent de plusieurs avantages intéressants pour toute la durée de l’évènement. En plus d’avoir accès à l’ensemble des spectacles, et ce, même hors de leurs heures de bénévolat, ils disposent d’une zone réservée pour y assister, profitent d’évènements exclusifs (partys, concours, etc.) et bénéficient du transport en commun (STTR) gratuitement uniquement pendant l’événement. Les bénévoles qui donneront plus de 12 heures de leur temps auront également droit à un passeport supplémentaire à partager avec un ami ou un membre de la famille.

Les bénévoles sont en première ligne pour accueillir les festivaliers du FestiVoix et constituent donc le visage de l’évènement. Vous souhaitez faire partie de cette équipe dynamique et engagée? Inscrivez-vous au festivoix.com/fr/benevoles ou communiquez avec Isabelle Durette (i.durette@festivoix.com) pour obtenir de plus amples informations.