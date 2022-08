Vous vous êtes rendu compte que votre alimentation n’est pas suffisamment riche en légumes? Vous aimeriez y remédier, mais vous ne savez pas comment mettre en œuvre ce changement? Dans ce cas, découvrez nos conseils pour manger plus de légumes. Avec nos précieuses astuces, apprenez aussi à apprécier pleinement leurs saveurs uniques.

Moins de viande, plus de légumes

Si vous avez plus l’habitude de manger de la viande et que vous y allouez une grande partie de votre budget dédié à l’alimentation, il est plus que temps de changer vos habitudes. Pour ce faire, une nutritionniste végétarienne peut vous apporter son expertise dans le domaine afin de vous aider à intégrer plus de légumes dans votre alimentation et moins de viande, voire plus du tout.

Toujours dans le but de vous aider à assimiler ce nouveau rythme de vie, rappelez-vous que les légumes coûtent généralement moins cher que la viande, une différence qui se fera certainement très vite ressentir dans votre portefeuille.

De plus, n’oubliez pas que les légumes n’apportent que de bons éléments à votre corps, tandis que la viande est moins utile et peut même être néfaste à votre santé si elle est consommée en excès.

Un peu de légumes à chaque repas

Pour manger plus de légumes, il est important d’apprendre à les consommer correctement afin de ne pas vous sentir obligé de les manger. Ainsi, sachez que manger plus de légumes n’implique pas du tout d’en manger tout le temps en grande quantité. En effet, pour une alimentation équilibrée, il faut que vous mangiez toutes sortes de légumes différents en petite quantité, mais régulièrement.

Afin de vous assurer de manger des légumes variés, n’hésitez pas à faire une salade composée ou à marier des légumes de différentes couleurs. Non seulement cela donnera de la couleur à votre repas, mais vous aidera également à apporter des nutriments plus complets à votre corps.

Par ailleurs, pour toujours avoir des légumes variés dans votre repas, veillez à en avoir en permanence à disposition dans votre réfrigérateur. De cette manière, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas avoir de légumes dans un repas.

Des recettes originales et attrayantes

Si vous voulez que le fait de manger plus de légumes devienne plus naturel pour vous, nous vous conseillons alors de créer et d’essayer de nombreuses recettes qui peuvent donner d’autres aspects et de nouveaux goûts aux légumes.

En effet, les légumes peuvent vite changer en texture, en goût et en esthétique dès lors que vous changez la manière de les cuisiner. De ce fait, il vous revient de diversifier votre cuisine afin de trouver les recettes qui vous permettent le plus d’apprécier les légumes dans votre repas.