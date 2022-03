Les spectacles à venir en 2022 à Trois-Rivières

Après une longue pause forcée, le milieu artistique est plus que jamais préparé à un retour flamboyant sur scène, avec une panoplie de spectacles des plus divertissants. Voici un aperçu de ce que vous offrira l’univers culturel des prochains mois à Trois-Rivières!

De la musique pour tous les goûts

Du côté de la musique populaire, de grands noms viendront ravir vos tympans en 2022. Mentionnons quelques « chouchous » des Québécois, tels que William Cloutier et Lunou Zucchini, Patrice Michaud, Gregory Charles, Ariane Moffatt, Marie-Mai et Cœur de pirate. Plusieurs géants de la chanson seront aussi de la fête, dont Mario Pelchat, Richard Séguin, Luce Dufault, Roch Voisine, Sylvain Cossette et Zachary Richard, sans oublier des artistes venant de l’autre côté de l’océan, dont Julien Clerc, Adamo et Alain Morisod.

Les amateurs de musique électronique pourront également passer des moments endiablés au Sunsation Festival le 11 juin, lequel s’affiche comme étant le plus gros festival électronique dans l’Est-du-Québec. Dans le cadre du populaire FestiVoix, qui se déroulera du 30 juin au 10 juillet 2022, les fans de hip-hop auront l’occasion de voir performer les rappeurs FouKi, Koriass et Souldia, parmi plusieurs autres vedettes de l’heure.

Toujours au FestiVoix, les amplificateurs se déchaîneront grâce au passage de groupes tels que NOFX et Simple Plan. Au cours de l’été, ceux qui n’auront pas eu assez de cette dose de rock pourront également se tourner vers le fameux spectacle Rock of Ages, qui replongera l’assistance dans les années 80. Martin Fontaine fera quant à lui revivre le « King » sous nos yeux avec la représentation Elvis Experience.

La scène artistique de Trois-Rivières offrira beaucoup d’autres concerts adaptés à tous les goûts, de la musique country au métal, en passant par le folk, l’alternatif, le jazz, le blues, etc. Les organisateurs de spectacles peuvent d’ailleurs faire appel en tout temps au Groupe Spectre Sonore (spectresonore.com), spécialiste dans le domaine de la vidéo, de la sonorisation et de l’éclairage, afin d’ajouter une touche de magie à leurs évènements.

Pour ceux qui désirent se faire dorloter l’âme, l’orchestre symphonique de Trois-Rivières présentera bien sûr quelques concerts au cours des prochains mois, dont le magistral Harmonium symphonique, qui reprend avec brio le répertoire de l’immortel groupe Harmonium.

De l’humour, du théâtre et plus encore

Après deux années difficiles pour tout le monde, se dilater la rate ne peut être que thérapeutique. Le public sera donc choyé avec le passage des plus grands humoristes de l’heure, y compris Louis-José Houde, Mario Jean, André Sauvé, Maxim Martin, Mariana Mazza, Lise Dion et Rachid Badouri, pour n’en nommer que quelques-uns.

Trois-Rivières sera également l’hôte d’une variété de spectacles hauts en couleur. Le Cirque du Soleil rendra hommage aux reines de la chanson québécoise avec la production Vive nos divas. La Ligue d’improvisation mauricienne continuera de divertir les foules les mardis soirs lors de sa 38e saison. Enfin, la scène théâtrale présentera des pièces marquantes, de l’immortelle Broue (désormais jouée par Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville) aux explorations dramatiques telles que Les sages fous et Les Hardings.

Le Groupe Spectre Sonore est à votre service pour tous vos besoins d’achat, de location ou d’installation d’équipement audiovisuel. Communiquez avec nous!