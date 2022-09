Vous savez ce que l’on dit, rien ne vaut un bon bain de soleil ! Le problème, c’est qu’il n’est parfois pas facile de profiter de ce soleil, surtout quand on est chez soi et que parfois on ne peut pas vraiment en sortir.

Mais depuis quelques années, les solariums ont résolu ce problème et vous permettent de profiter du soleil sans bouger de chez vous ! D’ailleurs, cela vous a peut-être convaincu de passer à l’achat de l’un de ceux-ci. Alors, dans cet article, nous allons vous présenter les différents types de solariums.

Le solarium 3 saisons

Il existe globalement deux types de solariums disponibles sur le marché et nous allons commencer avec celui qui est le moins cher des deux, le solarium 3 saisons. Non seulement, il est moins cher à l’achat, mais en plus, vous n’avez même pas besoin de faire de fondations.

Sur le papier, c’est donc un solarium parfait. Sauf que comme vous vous en doutez, il a quand même un point faible, c’est qu’il ne possède pas d’isolation. Cela veut dire que l’hiver, cela va être bien plus compliqué de l’utiliser dans des conditions optimales. Reste donc à voir si dans cette période de l’année vous voulez en profiter ou non.

Le solarium 4 saisons

Si la réponse est oui, alors vous allez devoir vous orienter obligatoirement vers un modèle de solarium que l’on appelle 4 saisons qui lui bénéficie d’une isolation suffisante pour vous permettre de l’utiliser durant la période hivernale.

Toutefois, cela a un coût et celui-ci est de 10 000$ de plus en moyenne lors de l’achat de votre solarium. Comptez aussi les fondations que vous allez devoir faire et la facture va continuer à grimper un peu.

Toutefois, avec un solarium 4 saisons, une fois qu’il est installé, vous n’aurez pas de regret en ne pouvant pas l’utiliser toute l’année. En effet, là, vous allez pouvoir en profiter un maximum et ce quelque soit la température dehors !