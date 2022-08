Le comité placiers, placières aux Grandes Estrades Coors Original du Festival Western de St-Tite : une équipe multidisciplinaire passionnée!

Découvrez le Festival Western sous l’angle du comité des placiers, placières aux Grandes Estrades Coors Original, une équipe investie et passionnée!

Le Festival Western de St-Tite propose au public une 54e édition à l’ambiance festive menée de main de maître par plusieurs centaines de bénévoles. L’évènement, qui se déroulera du 9 au 18 septembre 2022, comporte de nombreux rodéos professionnels et spectacles d’envergure. Julie Gentes, coordonnatrice placiers, placières aux Grandes Estrades Coors Original, vous présente les fonctions de ce comité essentiel.

Quel est le rôle du comité placiers, placières aux Grandes Estrades Coors Original?

Le comité a pour principale tâche d’accueillir les festivaliers aux estrades et de les diriger vers leurs sièges réservés. Notre quarantaine de bénévoles renseignent les personnes sur l’emplacement des toilettes et des endroits où ils peuvent casser la croûte, mais répondent aussi aux questions sur les rodéos ou l’historique du festival. De plus, notre équipe prête ses yeux aux multiples services du site (sécurité, entretien, etc.) pour repérer rapidement les situations qui requièrent leur attention.

Que fait le comité avant le festival?

Pendant la période qui précède l’évènement, je suis amenée à communiquer avec mes bénévoles pour connaître leurs disponibilités et constituer un horaire qui répond aux besoins du festival, de ses rodéos et de ses spectacles. Notre équipe est présente durant 8 des 10 jours de l’évènement, et ce, pour un total de 40 à 50 heures.

Qu’est-ce qui vous a amenée à joindre le comité?

Mes amis qui compétitionnent aux rodéos m’ont fait rencontrer des membres du comité lors de sorties. Mon intérêt s’est vite manifesté, et j’ai intégré l’équipe en 2001. Au fil des ans, j’ai eu l’occasion de toucher à plusieurs dossiers, jusqu’à devenir coordonnatrice pour la 51e édition. Je prends toujours plaisir à rejoindre ma « deuxième maison » (les estrades) le temps du festival et ma formidable famille de bénévoles et amis, tous aussi passionnés que moi!

Le Festival Western de St-Tite revient en force cette année, et chaque bénévole attend votre visite avec impatience. Découvrez la programmation et achetez vos billets!