Le comité de la mascotte Galop, essentiel à la réussite du Festival Western de St-Tite!

Apprenez-en plus sur le travail indispensable effectué par l’équipe du comité de la mascotte Galop au Festival Western de St-Tite.

Le Festival Western de St-Tite est fier de revenir pour une 54e édition. Se déroulant du 9 au 18 septembre 2022, il mélangera, entre autres, spectacles de musique, rodéos, danse et activités pour toute la famille. Pour assurer son succès, le Festival compte sur plusieurs équipes de bénévoles et de coordonnateurs dynamiques et passionnés. Découvrez ce que Caroline Tourigny, coordonnatrice du comité de la mascotte Galop, a à raconter sur l’évènement!

Qu’est-ce que le comité de la mascotte et quel est son rôle?

Le comité de la mascotte s’occupe de tout ce qui concerne la mascotte Galop. Cela signifie de prendre soin d’elle pour qu’elle puisse animer les festivaliers lors des rodéos, des spectacles, des promenades dans les rues du village et à la Place de la Famille du Lait. Notre équipe travaille entre 12 et 14 heures par jour durant le Festival afin que chaque membre soit au bon endroit, au bon moment, et que Galop respecte son horaire chargé!

Que fait le comité avant le Festival?

Nous sommes deux coordonnatrices, Kathleen Béland et moi-même, ainsi que quelques bénévoles, à effectuer toute la préparation nécessaire au succès des apparitions de Galop. Cela implique plusieurs tâches, dont la vérification du costume, la planification du budget alloué aux cadeaux remis aux enfants et au matériel promotionnel, la création de l’horaire de Galop, des bénévoles et des porteurs, ainsi que la recherche d’une trentaine de bénévoles. Mais principalement, garder la magie auprès des enfants qui attendent leur ami Galop!

Qu’est-ce qui vous a amené à joindre le comité?

Un peu « cowgirl » dans l’âme, j’ai commencé en tant que bénévole en 2014. Je me suis jointe à divers comités, puis je suis devenue coordonnatrice en 2018. Le comité de la mascotte est très joyeux. Ce sont le Festival lui-même et les sourires des enfants et des visiteurs qui me motivent chaque jour!

Galop vous invite à visiter le Festival Western de St-Tite et à découvrir les coordonnateurs et les bénévoles qui assurent son succès!