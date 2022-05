Immobilier : acheter ou attendre ?

Acheter une maison est le projet de toute une vie. Pour le réaliser, il faut du temps, des fonds et surtout des prises de décisions adéquates au bon moment. En effet, le marché de l’immobilier fluctue énormément. Il est donc nécessaire de choisir le moment idéal pour l’acquisition de sa maison.

À Montréal, la hausse des prix dans le domaine de l’immobilier depuis quelques années ne fait aujourd’hui aucun doute. Pour les futurs acquéreurs, une question revient face à cette inflation des prix de l’immobilier : est-il conseillé d’acheter sans délai ou plutôt préférable d’attendre une issue incertaine tout en risquant d’assister à une flambée incontrôlable des prix ? Peu importe la réponse, il ne fait aucun doute que le marché actuel de l’immobilier représente une véritable source de stress pour les acquéreurs. Découvrez dans cet article des réponses qui vous guideront vers la prise de décision adéquate pour votre achat immobilier.

Acheter votre propriété maintenant, une décision capable d’impacter votre qualité de vie !

La vie en tant que locataire n’est parfois pas de tout repos. Malgré la réglementation en vigueur destinée à protéger les locataires des différents abus commis par les propriétaires ou agents immobiliers, il faut noter qu’être locataire vous expose à des changements réguliers des prix de loyers ou encore à des préavis visant à vous remplacer par des locataires prêts à payer plus cher pour la location du même bien.

Tous ces facteurs peuvent s’avérer stressants et altérer grandement votre qualité de vie. Acquérir un bien immobilier si vous en avez déjà les moyens est un investissement à faire. Ce choix vous offre la sérénité, la sécurité, la stabilité, la crédibilité lors de vos transactions et le confort pour ne citer que ceux-là. N’hésitez donc pas un seul instant à vous lancer. Vous rêvez d’acheter une propriété sur la Rive-Nord, ou n’importe où ailleurs à Montréal ? C’est peut-être le moment de vous lancer ! Que disent les experts ?

Acquérir une propriété sans plus attendre : les experts du domaine vous conseillent !

Selon plusieurs professionnels dotés d’expériences de qualité dans le domaine de l’immobilier, les prix de vente exorbitants pratiqués sur ce marché ne seraient absolument pas passagers, bien au contraire. Les prix de vente de biens immobiliers à Montréal pourraient devenir tout aussi élevés que ceux déjà pratiqués dans d’autres grandes villes du Canada. Les raisons de cette inflation sont nombreuses comme s’accordent à le montrer plusieurs experts du domaine.

La théorie des cycles immobiliers, la loi de l’offre et de la demande, le nombre sans cesse grandissant des demandes d’immigration et plusieurs autres facteurs expliqueraient la constante évolution des prix pratiqués sur le marché immobilier.

Des coûts élevés et qui ne cessent d’augmenter

L’augmentation continue des prix de vente des maisons peut se justifier par des faits vieux de plusieurs années, mais aussi par l’état actuel du marché de l’immobilier.

En effet, les experts remontent à l’inflation connue durant les années 70, à la hausse des taux hypothécairesjusqu’à 18 % en 1981, à la récession immobilière connue une dizaine d’années plus tard ou encore à la plus récente crise dans le domaine de la location connue dans les années 2000.

Partant de la théorie des cycles immobiliers, tous ces événements auraient tendance à se reproduire influençant les prix de vente des immeubles et les rendant moins accessibles aux acquéreurs.

La surenchère sur le marché de l’immobilier est quant à elle bel et bien présente et l’inspection préachat n’est pas un droit acquis. En décidant d’acheter votre bien sans plus attendre, vous vous assurez cependant de bénéficier d’une garantie légale destinée à vous protéger de vices divers. Achetez donc au plus tôt et évitez de faire face à des conditions d’achat encore plus difficiles !

Des prix de terrains sans cesse à la hausse

Un autre point déterminant dans la montée des prix de l’immobilier concerne les prix des terrains. En 20 ans, les prix des lots des banlieues autrefois accessibles se sont vus montés en flèche. Ces derniers ont été multipliés par 6 ou par 7 fois leur prix d’origine. En plus, différentes mesures prises dans le but de réduire l’expansion urbaine dans les zones agricoles entraînent également la hausse des prix des terrains. Cependant, acheter sur la Rive-Nord demeure une excellente solution.

Les prix des matériaux de construction

Les prix élevés relatifs à la construction des bâtiments n’auraient jamais atteint en 40 ans les records battus aujourd’hui. Différentes enquêtes le démontrent, les prix des matériaux nécessaires à la construction d’immeubles ont augmenté en moyenne de 35 % en deux ans. Aussi, les différentes spéculations réalisées par les vendeurs n’aident absolument pas à évoluer vers des prix de maisons plus abordables.

L’immigration : un autre point qui occasionne la montée des prix de l’immobilier

La forte demande d’immigration vers le Canada est sans aucun doute une des causes de l’inflation constatée dans le domaine de l’immobilier. En effet, l’offre de logements à vendre est largement inférieure aux besoins exprimés sur le territoire. La demande étant supérieure à l’offre, le prix de vente des immeubles se voit augmenter de manière constante et inquiétante.

Vous hésitiez encore à sauter le pas afin d’acquérir votre immeuble à Montréal et ses environs ? Notez qu’il est conseillé de le faire sans attendre ! Plusieurs points réels expliquent et prévoient une augmentation constante des prix dans ce secteur. Ne prenez donc pas la décision d’attendre au risque d’obtenir votre immeuble beaucoup plus cher le moment venu.