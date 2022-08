Il s’en passe des choses sur le Web. En temps de pandémie, si vous commandez un produit soi-disant « non essentiel » sur Amazon, la livraison pourrait prendre plus d’un mois. Pourtant, savez-vous que si vous ajoutez une petite barre de savon à 3 $ (produit essentiel), le colis pourrait arriver chez vous en 3 jours ?

Encore mieux, en Europe, un grand magasin demande les mensurations en ligne afin de créer un mannequin virtuel qui correspond à vos mesures. Celui-ci essayera même les vêtements pour vous ! Avec Internet, il est même possible de faire déneiger son entrée l’hiver, sans même avoir vu la face de son déneigeur une seule fois !

En cette période où le télétravail est plus populaire que jamais, un logiciel est même disponible pour connaître et analyser tout le travail réalisé par les employés qui restent à la maison ! De plus, grâce aux stratégies de reciblage publicitaire, (par exemple, la centrale intelligente Google Home ou encore la populaire application Siri) des commerces, comme celui où vous aviez hésité d’acheter une robe en ligne, peuvent nous conquérir à nouveau en proposant ce beau morceau de vêtement en publicité sur vos réseaux sociaux pendant quelques jours !

Chez Delisoft, nous en voyons vraiment de toutes les couleurs…

De votre côté, si vous voulez rester seul dans votre commerce à attendre désespérément le bruit de la sonnette annonçant l’entrée d’un client potentiel, pendant que de nombreux autres naviguent sur Instagram tout en marchant devant votre commerce ayant pignon sur rue … c’est votre choix !

Sinon, il est grand temps de prendre un virage numérique et d’arriver en 2022 !

