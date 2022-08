Comment réparer un joint de brique?

Le mortier joue un rôle essentiel dans l’intégrité de la structure d’un mur de briques. Il maintient les briques ensemble, supporte le poids de compression du mur et empêche l’eau de s’infiltrer. Le joint de mortier est également le maillon faible d’un mur de briques, et se détériore plus rapidement que la brique elle-même. Il est donc normal qu’il ait éventuellement besoin de réparations. Si vous remarquez que les joints de mortier semblent se détériorer, voici comment faire la réparation de joints de brique.

Retirez le vieux mortier

Enlevez tout le mortier détérioré de la zone à réparer en utilisant un marteau et un ciseau à froid. Éliminez l’ancien mortier jusqu’à une profondeur d’environ 3/4 de pouce, en exposant le mortier solide en dessous. Pour ce faire, placez le ciseau au bord de la brique et dirigez le ciseau vers le centre du joint de mortier.

Préparez les joints

Balayez les débris de mortier et la poussière des joints avec une brosse à poils durs. Ensuite, mouillez les joints en plongeant la brosse dans un seau d’eau et en la passant dans les joints.

Mélangez le mortier

Mélangez une petite quantité de mortier dans un seau avec de l’eau selon les instructions du fabricant de mortier. Si désiré, ajoutez un liant au latex liquide pour améliorer l’adhérence et réduire les fissures et le rétrécissement. Ajoutez également un colorant pour ciment, si vous en utilisez un pour correspondre à la couleur de mortier existante. Mélangez le mortier jusqu’à obtenir une consistance assez épaisse et facilement maniable.

Remplissez les joints horizontaux en premier

Commencez par remplir les joints horizontaux en premier. Maintenez le faucon contre la brique et juste sous le joint à remplir, puis faites glisser du mortier dans le joint ouvert avec un fer à joint. Puis, grattez tout mortier excédentaire afin que le mortier dans le joint soit au ras de la brique.

Remplissez les joints verticaux

Remplissez les joints verticaux en versant une petite quantité de mortier sur le fer à joint et en tassant le mortier dans le joint ouvert. Grattez tout surplus de mortier pour que le joint soit au ras de la brique.

La finition après la réparation des joints de brique

Vérifiez périodiquement le mortier pendant que vous travaillez. Il peut commencer à durcir environ 30 minutes après l’avoir mélangé. Appuyez votre pouce dans le mortier, et lorsque le mortier est suffisamment rigide pour que votre pouce ne laisse qu’une légère empreinte, frottez les joints avec un outil de jointage qui correspond à la forme et à la largeur des joints existants. Travaillez d’abord sur les joints horizontaux, puis les joints verticaux.

Enfin, laissez les joints reposer pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le mortier soit assez ferme, puis brossez-les avec une brosse à poils durs pour enlever le surplus de mortier des joints ainsi que le mortier renversé sur la brique. Vaporisez ensuite légèrement les joints réparés avec de l’eau pour ralentir le processus de durcissement.

Lorsque les dommages sont trop étendus, ou si vous constatez la présence de fissures importantes dans le mur de brique, il est préférable de confier les travaux de réparation à des experts comme ceux de JG Lessard. Ils en profiteront pour inspecter votre structure et pourront détecter des problèmes plus sérieux.