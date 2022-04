Comment préparer sa succession ?

Personne ne peut prévoir son décès, mais chacun peut, cependant, assurer la sécurité financière de ses proches. Pour cela, vous pourrez leur offrir une partie de votre patrimoine avec la succession. De votre vivant, il est conseillé de préparer votre succession pour que vos biens arrivent aux vrais bénéficiaires.

Quels outils choisir pour préparer la succession ?

Différents outils sont à votre disposition pour préparer votre succession.

Optez pour la donation : il s’agit d’un outil très efficace pour partager, de votre vivant, vos biens à vos héritiers. Cela permet d’éviter des litiges après votre décès. L’avantage avec une donation est que vous pourrez bénéficier d’un abattement fiscal important. De plus, vos héritiers peuvent disposer du bien ou de l’argent mis en donation, sans attendre votre décès.

Choisissez le testament : il s’agit d’un acte qui permet de lister votre patrimoine avant votre décès. L’avantage avec le testament est que vous pourrez avantager certains membres de votre famille.

Choisissez la fiducie : il s’agit d’une pratique de plus en plus en vogue qui permet de confier une partie de votre patrimoine à une personne pour le bénéfice de vos donataires. Dans ce cas, optez pour la création d’une fiducie familiale , afin d’en tirer de nombreux avantages.

Pourquoi faut-il préparer sa succession ?

Peu importe la taille de votre patrimoine, préparer votre succession permet d’éviter différents problèmes qui pourraient apparaître après votre disparition. En l’absence de testament, vous risquez de voir votre héritage tomber entre les mains de personnes auxquelles vous n’aurez même pas pensé. Dans ce cas, préparer votre succession est un moyen de vous assurer que des conflits familiaux autour de l’héritage n’auront pas lieu.

Organiser sa succession en amont est le bon choix à faire, et cela offre de nombreux avantages comme :

une bonne répartition de vos biens auprès de tous vos héritiers ;

une amélioration de la situation de votre conjoint pour lui assurer une bonne partie de votre patrimoine ;

permettre à une personne, en dehors de vos héritiers, de bénéficier d’une partie de vos biens ;

la possibilité d’avantager certains de vos héritiers par rapport à d’autres, surtout ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité.

À quel moment faut-il préparer sa succession ?

De nombreux spécialistes de la succession peuvent vous conseiller de préparer votre succession le plus tôt possible. La raison est que les bénéficiaires peuvent bénéficier d’un abattement qu’il est possible de renouveler tous les quinze ans. Cela permet de réduire les charges fiscales que les donataires doivent payer pour profiter de leur héritage.

Cette technique peut aussi se retourner contre vous, surtout si vous ne prenez pas en compte la valeur que peut avoir votre patrimoine, dans le futur. En fait, votre patrimoine peut évoluer d’année en année, durant votre vivant. Vous devrez prendre ce paramètre en compte pour éviter à vos héritiers d’éventuelles dettes. De plus, le changement de valeur peut contraindre le notaire à recalculer la part de chacun, en conformité avec la loi.