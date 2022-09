Comment limiter l’érosion des berges ?

Vous avez chez vous un cours d’eau et vous avez récemment remarqué une érosion des berges ? Pas de panique, ce n’est pas forcément quelque chose de définitif et il est possible de lutter contre.

Dans cet article, on va vous proposer trois solutions différentes qui vont être là pour renforcer et limiter l’érosion des berges. Deux de ces solutions peuvent d’ailleurs être appliquées directement par vous.

Solidifier les berges avec du sable ou du gravier

Concrètement l’érosion des berges, c’est quoi ? C’est l’eau qui en passant à chaque fois amène un peu de terre ou de sable avec elle, ce qui finit par creuser un trou. Sauf que mécaniquement, on peut tout simplement faire l’inverse.

L’une des techniques pour lutter contre l’érosion des berges, c’est tout simplement de solidifier vous-même ces berges en leur apportant de la terre, du sable ou des graviers pour compenser les pertes.

Végétaliser pour éviter l’érosion des berges

Une autre solution pour lutter contre l’érosion des berges, c’est de végétaliser celles-ci. En effet, en poussant les plantes vont plus facilement retenir la terre à l’aide de leurs racines et celle-ci partira donc moins vite.

D’ailleurs, il est important de noter que les deux techniques que l’on vient de vous présenter, elles sont totalement complémentaires et que si vous les appliquez rigoureusement, vous serez moins embêté par l’érosion des berges.

Protéger avec un mur

Toutefois, selon l’endroit où vous vivez, ces techniques ne suffiront peut-être pas à limiter assez l’érosion des berges. Dans ce cas-là, l’une des dernières solutions, ça peut être la pose d’un mur ou de renforts en pierre. Mais pour cela, mieux vaut faire appel à un professionnel. C’est en effet une opération qui est pour le moins délicate et demande des calculs pour être efficace.