Comment le REEI aide-t-il les gens de la Mauricie?

Si vous êtes une personne en situation de handicap en Mauricie, sachez qu’il y a de nombreuses options pour vous aider à améliorer et à maintenir votre sécurité financière. Entre autres, le régime enregistré d’épargne invalidité.

Encore bien méconnu du public, ce programme de subvention canadien est conçu pour aider les personnes handicapées ou invalides à épargner. Il s’adresse aussi aux enfants et au conjoint. La cotisation au REEI est une option très avantageuse pour de nombreuses raisons.

En plus d’épargner, le régime permet aux personnes invalides de couvrir certains soins. Il est également possible de contribuer à ce régime jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Pour de nombreuses personnes handicapées, ce programme est l’une des meilleures façons de protéger leur indépendance et d’assurer leur stabilité financière à long terme.

N’hésitez pas à vous renseigner sur le régime enregistré d’épargne invalidité. Pour y être admissible, vous devez simplement avoir obtenu le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ensuite, le gouvernement fédéral verse des contributions (sous forme de subventions ou de bons) pouvant aller jusqu’à 90 000$ au cours d’une vie.

Les subventions disponibles aux résidents de la Mauricie

L’aide financière pour les personnes handicapées ne se limite pas à l’ouverture d’un REEI. En effet, le gouvernement et les régions ont aussi d’autres programmes de subventions pour le soutien des personnes en situation de handicap. Découvrez le PAD et les programmes d’aide disponibles aux personnes de la région de la Mauricie.

PAD — Programme d’adaptation du domicile

Le programme d’adaptation du domicile s’adresse aux propriétaires de bâtiments hébergeant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou invalides. Cette aide financière consiste en un soutien pouvant atteindre un montant maximal de 4 000$ pour la réalisation de travaux d’accessibilité.

Parmi les travaux admissibles à cette couverture notoire, on dénote:

L’ajout d’une rampe d’accès à l’extérieur

Des travaux visant à faciliter l’entrée et la sortie du domicile pour la personne handicapée

L’élargissement du cadre des portes

Le réaménagement d’une salle de bain pour la rendre plus accessible

Malheureusement, ce ne sont pas toutes les personnes handicapées qui ont accès au PAD. Ce programme ne s’adresse donc pas aux personnes couvertes par:

La SAAQ

La CNESST

L’IVAC (indemnisation des victimes d’actes criminels)

Le programme de soins de santé du ministère des Anciens Combattants

Un régime d’assurance géré par une corporation privée ou publique

Cependant, même si le PAD n’est pas pour vous, certaines de ces organisations publiques et privées ont leurs propres programmes de financement pour des travaux d’adaptation. Comme pour le régime enregistré d’épargne invalidité, il est crucial de bien vous renseigner pour obtenir l’aide dont vous avez besoin.

Les subventions locales

Les résidents de la région de la Mauricie ont également accès à deux soutiens financiers pour les activités et les loisirs. Il s’agit du programme d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap et le programme Loisir Actif.

Ces deux programmes ont un but commun: inviter la population handicapée à participer à de multiples activités et loisirs. Comment? En soutenant financièrement les services d’accompagnement et la création ou la bonification de projets de loisir.

N’hésitez pas à profiter de cette offre de service et de ce soutien financier pour participer à de multiples activités et loisirs dans votre région.

Le régime enregistré d’épargne invalidité pour soutenir les personnes en situation de handicap

Il n’est pas toujours évident d’avoir accès à des informations sur des programmes comme le régime enregistré d’épargne invalidité ou toutes autres subventions pour personnes handicapées. Même à l’ère de l’informatique, ces programmes ne sont pas encore assez mis de l’avant. Pourtant, le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces services continue de croître.

N’hésitez pas à aller chercher une aide professionnelle pour découvrir tous les programmes d’aide auxquels vous pourriez être admissible. Chaque aide compte.