5 avantages de vendre une maison avec un courtier immobilier

Vous souhaitez profiter de votre retraite ? Vous voulez vous rapprocher de votre lieu de travail ? Quelle que soit votre raison de déménager, si vous êtes propriétaire, dans la grande majorité des cas, vous devez considérer vendre votre résidence actuelle.

Ce processus passe habituellement par les plateformes de vente tel que DuProprio, soi-même ou par un courtier immobilier.

Nous vous divulguerons les 5 principaux avantages de faire appel à un courtier pour la vente de votre maison ou un condo pour attirer les acheteurs.

Obtenir le juste prix

De prime abord, il peut être tentant de vendre sa résidence soi-même lorsque le marché est favorable aux vendeurs.

La principale raison de cette décision repose sur le fait d’éviter la commission lors de la vente. Bien qu’elle soit onéreuse à première vue, il faut faire attention. C’est une erreur commune commise par les vendeurs. Voici pourquoi.

Contrairement aux courtiers immobiliers, le commun des mortels ne connaît pas le marché de votre secteur ni le prix de vente réel de votre type de propriété. Cette erreur pourrait vous empêcher des milliers de dollars supplémentaires, voire beaucoup plus que la commission promise.

Le courtier va analyser les comparables, offrir une évaluation juste et négocier les offres pour vous. Il est également dans son intérêt de négocier le meilleur prix pour vous.

Pour la sécurité

Faire appel à un professionnel, c’est aussi s’offrir la tranquillité d’esprit. Le rôle de votre courtier immobilier est de vous accompagner tout au long de votre transaction.

De la première visite à la transaction chez le notaire, il sera présent afin que tout le processus se déroule dans les règles.

Depuis juillet 2012, il est dans l’obligation de s’acquitter du formulaire de la déclaration du vendeur qui est annexé au contrat de courtage. Ce document permet de décrire l’état de la résidence, son historique, etc.

Pour pratiquer cette profession, il est primordial d’obtenir un permis d’exercice de l’OACIQ (Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec) suite à une formation de base et la réussite d’un examen.

Les erreurs dans la déclaration de vente pourraient vous amener de nombreux ennuis.

Le gain de temps réalisé

Souvent, cet aspect n’est pas calculé dans l’équation. Aussi précieux soit-il, le temps vous manquera peut-être. Sans l’aide d’un agent immobilier, vous devrez gérer vous-même les rendez-vous pour les visites, rédiger votre annonce, la négociation et remplir la paperasse nécessaire pour conclure la vente.

Le rôle des courtiers est aussi de vérifier la solvabilité des acheteurs. Vous éviterez encore une fois une perte de temps importante. Rappelez-vous que l’objectif est de vendre votre maison rapidement.

Un réseau de professionnels

Avec les années, le courtier immobilier possède un grand réseau de contacts pour trouver des acheteurs potentiels.

En plus de tout ça, il possède un vaste réseau au niveau professionnel pour l’inspection du bâtiment, des courtiers hypothécaires, entrepreneurs général et tout autre professionnels

De judicieux conseils

Engager un agent immobilier, c’est aussi acquérir un bagage d’expérience et de connaissances du marché de l’immobilier.

Son rôle n’est pas simplement de vendre votre propriété, c’est également de vous conseiller afin de la rendre plus attrayante possible : comment créer une ambiance agréable lors de vos visites, aménager l’intérieur et l’extérieur de votre propriété, effectuer des réparations mineures, etc. Toutes ces petites astuces augmenteront vos chances de vendre rapidement.

N’oubliez pas que votre courtier est votre représentant et le partenaire de votre vente. N’hésitez pas à lui poser vos questions. Son devoir est aussi de vous fournir les informations nécessaires sur le financement, les aspects juridiques, analyser les prix du marché et faire l’inspection technique.