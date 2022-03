3 conseils pour économiser sur le chauffage cet hiver

L’hiver rime avec l’utilisation assidue de son chauffage. Seulement, ce dispositif peut devenir très énergivore. Pour économiser de l’énergie et faire des économies dans son budget par la suite, il est important d’adopter quelques bons réflexes. Garder votre confort tout en optimisant l’utilisation de votre chauffage devient possible. Faire appel à un service de calfeutrage à Montréal est tout à fait accessible, vous pourrez alors diminuer votre consommation et réduire, par la suite, vos factures.

L’entretien régulier de sa chaudière

Un chauffage en panne en plein hiver ou un budget réduit pour réchauffer votre intérieur devrait vous motiver à adopter la bonne disposition. Vous devez prévoir, en amont, ces désagréments et entretenir votre chaudière à l’avance, avant que le grand froid arrive. Entretenir sa chaudière permet de réduire de 5% la consommation de combustible et d’optimiser sa sécurité. Une chaudière à mazout ou au bois doit être contrôlée une fois par an. Une chaudière à gaz doit être vérifiée tous les deux ans. L’entretien de la chaudière, dont la puissance est supérieure à 20 kW, est désormais devenu une obligation.

L’installation d’un thermostat d’ambiance

Si vous deviez régler la température de votre radiateur en procédant à une plus grande ouverture des vannes, vous pouvez désormais pourvoir votre dispositif d’un thermostat d’ambiance en choisissant la température idéale. Plusieurs modèles sont accessibles, à savoir un thermostat à règlement manuel, un autre programmable ou un modèle sans fil. Vous pouvez en choisir un selon la dimension de la pièce à chauffer, selon vos besoins et selon votre budget. L’installation d’un thermostat d’ambiance permet de réduire les manipulations et de choisir une température avec la garantie d’une consommation minimale.

La gestion du chauffage

Le chauffage tourne en moyenne 6 mois par an, et sa consommation en énergie peut atteindre les 65 à 70 % de la totalité de celle d’un logement. Le chauffage « dévore » plus de la moitié, voire les 2/3 de la consommation ménagère dont le reste consiste aux autres usages de la maison, à savoir l’éclairage, l’eau chaude, etc. La gestion du chauffage est plus qu’essentielle. Il s’agit de régler le chauffage à une température précise pour toutes les pièces, et de programmer le démarrage et l’arrêt du chauffage. Le tout, étant d’adapter la température selon les situations.

Les bonnes températures à avoir sont les suivantes :

19°C à 20°C quand on se trouve à l’intérieur de la maison

15°C à 16°C pendant le sommeil ou quand on se trouve dehors

Il est à noter que le thermostat commande l’allumage du chauffage jusqu’à ce que ces températures soient atteintes. Quand la température idéale est atteinte, le chauffage peut s’arrêter tout seul. En se référant à ces températures, vous pouvez économiser jusqu’à 10 % de votre facture annuelle.