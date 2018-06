«Le mot prostate fait sourire et c’est un sujet plus tabou chez les hommes» – Dr Gaétan Duchesnay

Crédit photo : Crédit photo : Frédéric Beaulieu / Bell Média

Semaine de prévention du cancer de la prostate du 11 au 15 juin 2018

SENSIBILISATION. Les membres du comité du Fonds Gilles-Rousseau, de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR), ont dévoilé la tenue de la «Semaine de prévention du cancer de la prostate». Elle se tiendra du lundi 11 juin au vendredi 15 juin.

Cette initiative se tient tous les deux ans. Elle est organisée conjointement avec les sept urologues du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec, tous membres du Fonds Gilles-Rousseau.

Cette activité s’adresse aux hommes âgés de 40 ans et plus, sans médecin de famille, qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou qui présentent des difficultés urinaires.

«Le mot prostate fait sourire et c’est un sujet plus tabou chez les hommes. Avec le vieillissement de la population, on voit une augmentation du cancer de la prostate. Lorsque j’étais en formation, c’était un homme sur dix qui en était atteint et aujourd’hui, on parle d’un sur sept. On pourrait s’attendre à ce que ça devienne un sur cinq dans les prochaines années», confie le docteur Gaétan Gaétan Duchesnay, chef du service d’Urologie pour le CIUSSS/MCQ.

«C’est un cancer pour lequel nous avons beaucoup de choses curatives. Il peut être traité et même être ralenti. Je dis souvent qu’on peut mourir avec son cancer plutôt que de son cancer de la prostate. Des gens vont néanmoins mourir du cancer de la prostate alors il faut consulter.»

En se présentant au bureau de la Fondation, chaque patient se verra remettre une pochette comprenant de l’information générale, une demande d’examens en externe pour une prise de sang, ainsi qu’un carton de rendez-vous pour être reçu dans un court délai par un urologue du CHAUR. Il est important de noter qu’aucun examen n’aura lieu sur place et que la démarche est entièrement gratuite et confidentielle.

Gilles Auger, porte-parole 2018, a souligné l’importance, pour les hommes davantage à risque, de consulter au bon moment.

«C’est au niveau de l’éducation que nous avons un creux de vague. Tout a évolué, sauf à ce niveau-là. On traîne de la patte. Les hommes ont un ego assez fort et important, et ça nous joue des tours! Là, ça touche à la vie. C’est fort l’ego, assez qu’on ne va pas vérifier. C’est important de le faire pour ne pas en arriver à être porte-parole comme moi ici ce matin», témoigne-t-il.

«J’ai consulté dans le temps et lorsque nous avons trouvé, il était trop tard. Aujourd’hui, en prenant soin de ma santé, je me rends compte que ça donne des résultats positifs. Il faut prendre soin de soi et mettre l’équilibre dans notre vie. Ils nous déroulent le tapis rouge pour passer cet examen de la prostate et si on n’en ressort avec rien, c’est tant mieux! C’est ta longévité et ta qualité de vie qui va en bénéficier.»

Il invite donc les hommes de la région, qui répondent aux critères requis, à participer en grand nombre au cours de la semaine prochaine. Ces derniers doivent se présenter au bureau de la Fondation RSTR au Centre St-Joseph (731, rue Sainte-Julie, à Trois-Rivières), de 8h à 12h, ou de 13h à 16h (sauf pour le vendredi 15 juin: 8h à 12h seulement). Pour plus de détails, communiquez au 819-697-3333 (Poste 53583).

