Propriétaires de restaurants de génération en génération

TROIS-RIVIÈRES. Aïcha Cassar et Michael Lygitsakos ont tous deux grandi dans le monde de la restauration. Chacune de leur famille cumule plus de 40 ans d’histoire dans le domaine.

On connaît les Cassar notamment pour le resto-bar Le Central à Shawinigan et Le Grill au centre-ville de Trois-Rivières. Enfant, c’est au restaurant et non pas à la maison que l’autobus déposait Aïcha après l’école. «Je faisais mes devoirs assise au comptoir, se souvient-elle. J’ai toujours baigné dans ce milieu-là. Ma grand-mère a eu trois hôtels à Louiseville et mes parents ont possédé plusieurs restaurants.»

De son côté, Aïcha a travaillé pendant plusieurs années au Grill et au Central. Après avoir vendu ses parts du Grill à sa sœur, elle a fondé le Coco Tango. Puis, elle a ouvert quelques entreprises à Laval, dont un Presse Café et Fraïche Traiteur qui a maintenant une succursale à Trois-Rivières.

À Louiseville, le nom des Lygitsakos n’est plus à faire, eux qui ont bâti leur réputation en tant que propriétaires de la pizzéria El Greco. «Ça fait 48 ans que ma famille est en affaires en restauration, soutient Michael. On a ça dans le sang. J’ai été élevé là-dedans. Je courais dans le restaurant en couche quand j’étais bébé. J’ai toujours vécu ça. J’ai vu mon grand-père, mon père, mes oncles faire ça. C’est imprégné en moi.»

De l’histoire jusque dans le menu

Avec tout ce bagage, Aïcha et Michael ont décidé de créer quelque chose d’unique. Propriétaires du restaurant Le Bayou à Louiseville, le couple a ouvert récemment Le Grill Express sur le boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Le restaurant de style «diner» offre un menu parsemé de recettes coup de cœur provenant des deux familles.

«C’est un mélange de nous deux, explique Aïcha. Il y a tellement de spécialités d’un côté de famille comme de l’autre qu’on a décidé d’en ajouter à notre menu. On voulait avoir des éléments de notre passé avec des éléments nouveaux.»

On retrouve, par exemple, sur le menu la pizza du El Greco et les grillades du Grill. Certains noms de plats font aussi référence à des entreprises bâties par leur famille. C’est le cas notamment du Bagel Saumon Fumoir Style «Café des artistes», qui était un restaurant appartenant au père d’Aïcha.

Leur touche personnelle

À tous ces petits clins d’œil s’ajoute la touche personnelle du couple : la viande fumée à l’ancienne. «On voulait aller chercher quelque chose que les deux familles n’ont jamais fait. C’est un peu comme un nouveau chapitre», mentionne Michael.

La viande fumée, ainsi que plusieurs autres produits et spécialités, sont disponibles au comptoir pour apporter, situé à l’entrée du Grill Express.