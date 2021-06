Propriétaire, deux fois plutôt qu’une

Propriétaire d’un salon de coiffure au centre-ville, la Trifluvienne Kalï Levassor vient tout juste de lancer une marque de vêtements écoresponsables entièrement fabriqués au Québec.

Adepte de vélo de montage depuis deux ans, elle s’est inspirée de ce sport et de cet univers pour créer des vêtements qui reflètent bien ce style de vie. « Je veux que ce soit représentatif du sport, un peu à l’image de ceux qui font du skate et qui portent le look », explique-t-elle.

L’idée de lancer sa marque de vêtements, Weekend Warrior Apparel, a germé il y a un an, en pleine pandémie. Passionnée de mode depuis l’enfance, elle a saisi l’opportunité qui s’offrait à elle.

« Mon salon était fermé et j’avais du temps pour développer mon projet, dit-elle. J’ai commencé par faire beaucoup de recherches, surtout sur le textile. Je me suis énormément renseignée pour trouver des tissus écoresponsables. C’est très important pour moi, cet aspect. Ça fait partie de mes valeurs. J’ai cette vision pour mon salon, alors ça allait de soi que je fasse de même avec mes vêtements. »

Tous les tissus utilisés pour ses vêtements sont biologiques ou faits de matières recyclées, comme des canettes. De plus, tout est fait au Québec, du développement à la conception. L’entrepreneure travaille notamment avec une compagnie de Québec.

«Pour commencer, je me suis concentrée sur les bases à avoir dans sa garde-robe, comme les t-shirts à manches courtes et à manches longues, précise Mme Levassor. L’entreprise est toute jeune, beaucoup d’autres produits sont en cours de création et sortiront dans les prochains mois.»

Entrepreneure au carré

Il y a deux ans, Kalï Levassor a ouvert son salon de coiffure au 507, sur la rue Saint-Georges au centre-ville. Depuis la reprise des activités commerciales, elle jongle avec le travail, la famille et le vélo. Elle ne le cache pas : gérer deux entreprises, c’est du sport !

«C’est pas toujours évident, c’est vrai, mais je suis bien entourée. C’est ça, la clé, croit-elle. J’ai mes clients au salon le jour et chaque fois que j’ai un peu de temps libre, je travaille sur ma marque de vêtements. Entre deux clients, je peux répondre à des courriels, faire des recherches et de la facturation. Les journées passent vite. »

Pour voir ses vêtements : weekendwarriorapparel.com