Promutuel Verchères – Les Forges: résultat d’assurance de 2 582 000$ pour l’année 2019

ASSURANCES. Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, Promutuel Assurance Verchères – Les Forges a dévoilé un résultat d’assurance de 2 582 000$ pour l’année 2019.

C’est en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés en 2019 que la Société mutuelle dégage un profit d’assurance.

«Dans les conditions difficiles qu’a connues le marché au cours de l’année dernière, c’est une immense fierté pour nous d’annoncer ces résultats. Nous sommes grandement motivés à poursuivre nos efforts dans ce sens tout en appuyant nos membres-assurés et notre collectivité dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Verchères – Les Forges, Jean Bussières, lors de l’assemblée annuelle qui s’est exceptionnellement tenue de façon virtuelle.

Il souligne que la hausse importante des réclamations et des coûts moyens liés à celles-ci a marqué l’année 2019. La Société mutuelle a ainsi versé 33 634 000$ en indemnités au cours de la dernière année, ce qui porte son taux de sinistres à 62%.

Par ailleurs, Promutuel Assurance Verchères – Les Forges a remis en 2019 un total de 35 000$ en dons et commandites pour appuyer des causes et des activités importantes dans la région.

Rappelons que Promutuel Assurance Verchères – Les Forges est implantée dans la région depuis plus de 150 ans. Elle compte sur l’expertise de 88 employés pour desservir ses 33 564 membres-assurés.