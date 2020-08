Promutuel Assurance Verchères – Les Forges appuie 12 organismes

COMMUNAUTÉ. Afin de les aider à poursuivre leur mission auprès de la communauté, Promutuel Assurance Verchères – Les Forges remet un total de 30 000$ à 12 organismes de la région.

Ce don a été rendu possible grâce à la générosité des membres-assurés qui ont choisi de verser à un organisme communautaire la remise qui leur a été accordée sur leur prime d’assurance automobile.

En effet, un total de 7221,90$ a ainsi été remis à ces douze organismes au nom des membres-assurés de la société mutuelle, somme à laquelle Promutuel Assurance Verchères-Les Forges a ajouté 22 778,10$ pour un total de 30 000$. Les 12 organismes recevront donc 2500$ chacun.

«Étant un assureur 100% québécois qui connaît bien les besoins des gens et des entreprises d’ici, il était tout naturel pour notre organisation de soutenir nos membres-assurés dans cette situation difficile tout en leur permettant de verser leur remise à la communauté. Nous sommes d’autant plus fiers de constater que nos membres-assurés partagent nos valeurs d’entraide et de solidarité», sougline le directeur général de Promutuel Assurance Verchères – Les Forges, Jean Bussières.

Rappelons que la remise sur les primes d’assurance automobile a été annoncée en avril dernier afin de contribuer à l’effort collectif et d’appuyer l’ensemble des communautés desservies par Promutuel Assurance Verchères – Les Forges. Cette remise était applicable pour trois mois et calculée en fonction de la réduction de l’utilisation du véhicule. Pour l’obtenir, les membres-assurés devaient remplir le formulaire à cet effet sur le site Internet de Promutuel Assurance ou communiquer avec la société mutuelle.

Organismes bénéficiaires:

– Le Groupe d’entraide de Sorel-Tracy (GEST)

– Centre communautaire l’arc-en-ciel

– Centre d’action bénévole du Rivage

– Maison coup de pouce de Trois-Rivières

– Le comptoir alimentaire des Chevaliers de Colomb de Beloeil

– Centre d’action bénévole Trait-d’union

– Centre d’action bénévole de la Vallée du Richelieu

– Le Grain d’sel de la Vallée du Richelieu

– Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour

– Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre

– Centre d’action bénévole de Nicolet

– Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé