Promutuel Assurance Verchères – Les Forges a versé  21 383 000$ en indemnités en 2020

Promutuel Assurance Verchères – Les Forges a convié ses membres-assurés à une assemblée annuelle virtuelle durant laquelle elle a dévoilé ses excellents résultats pour l’année 2020. Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, la Société mutuelle affiche un résultat d’assurance de 10 183 000 $, émanant notamment du répit en matière de sinistralité et des actions posées au cours des dernières années afin d’améliorer sa rentabilité.

C’est en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés en 2020 que Promutuel Assurance Verchères-Les Forges dégage un profit d’assurance. « Certes, nos résultats sont teintés par la situation exceptionnelle liée à la pandémie, mais ils traduisent aussi la rigueur et le dynamisme dont nous avons su faire preuve, et nous en sommes des plus fiers », a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Verchères – Les Forges, Jean Bussières, lors de l’assemblée annuelle virtuelle des membres.

En 2020, la Société mutuelle a versé un total de 21 383 000 $ en indemnités à ses membres-assurés victimes d’un sinistre, ce qui porte son taux de sinistres à 37%. La clémence de Dame Nature, qui a heureusement donné un peu de répit à ses membres-assurés, et les effets collatéraux de la pandémie, laquelle a bouleversé considérablement les habitudes sociales pour préserver la santé des personnes et des communautés, ont assurément contribué aux excellents résultats de la Société mutuelle.

Ristourne aux membres-assurés

Compte tenu des excellents résultats de la Société mutuelle en 2020 et consciente des impacts indéniables de la pandémie sur la communauté, Promutuel Assurance Verchères – Les Forges versera une somme de 3 038 000 $ en ristourne à ses membres-assurés d’ici la fin de l’année. Cette ristourne de 5 % sera calculée en fonction de la prime souscrite de chaque membre-assuré au 31 décembre 2020, que ce soit en assurance auto, habitation, agricole ou des entreprises.

Là pour la collectivité

Par ailleurs, Promutuel Assurance Verchères – Les Forges a offert à ses membres-assurés en 2020 la possibilité d’obtenir une remise sur les primes d’assurance automobile pour les véhicules personnels ou commerciaux. La remise a été calculée en fonction de la réduction de l’utilisation du véhicule. Au total, 352 000$ ont été accordés en remises à ses membres-assurés.

La Société mutuelle a également remis un total de 69 800 $ en dons et commandites à des organismes de la région pour les aider à remplir leur mission dans cette période éprouvante. « En tant qu’assureur québécois qui connaît bien les besoins des gens et des entreprises d’ici, il était naturel pour nous d’agir une fois de plus en cohérence avec nos valeurs pour apporter joie et réconfort à la population », a conclu M. Bussières.