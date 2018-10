Projets pour dynamiser trois secteurs : rencontres avec les élus et organisations

REVITALISATION. Après avoir sondé les citoyens des secteurs Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap cet été, la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières entame une deuxième phase de consultations. Celle-ci se fera auprès des élus, des organisations et des entreprises.

L’objectif est de récolter le plus d’opinions possible afin de mettre sur pied des projets pour dynamiser ces trois secteurs. Les sondages menés dernièrement démontrent que les citoyens veulent des solutions pour améliorer le transport en commun. Ils ont aussi souligné un manque d’informations au sujet des ressources disponibles dans leur milieu de vie.

«On a reçu environ 150 réponses par secteur, indique Caroline Guay de la Démarche des premiers quartiers. On veut maintenant rencontrer les élus, les entreprises et les organisations. On veut s’asseoir avec les gens qui veulent travailler avec nous et qui ont à cœur le développement de leur coin.»

«À la suite de ça, on va analyser toutes les données recueillies, ajoute cette dernière. On va alors avoir une meilleure idée de la direction qu’on va prendre. Est-ce que ce sera un projet par secteur ou un projet qui englobe tous ces secteurs? On ne peut pas encore le dire, ça va dépendre de la tournure que ça va prendre. Il y aura aussi une autre rencontre plus globale avec les citoyens un peu plus tard dans le projet.»

L’objectif ultime de l’initiative mise en place par la Démarche est d’améliorer la qualité de vie des citoyens des secteurs visés. L’organisme travaille en collaboration avec plusieurs partenaires dans ce dossier, dont les conseillers municipaux concernés.

Pour suivre l’évolution des projets, consultez la page Facebook de la Démarche des premiers quartiers.