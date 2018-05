Des projets pour dynamiser trois secteurs de la ville

Crédit photo : Photo archives

REVITALISATION. La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières réalisera des projets pour dynamiser et revitaliser les secteurs Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap.

L’organisme souhaite d’abord sonder les résidents de ces secteurs dans le but de connaître leurs besoins et leur perception de leur milieu de vie. Pour ce faire, les citoyens sont invités à répondre à un questionnaire en ligne. Les réponses qui seront récoltées serviront de points de départ pour la mise sur pied des projets.

«On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup de besoins dans d’autres secteurs de la ville et c’est pourquoi on veut développer des projets dans ces endroits», indique Caroline Guay de la Démarche des premiers quartiers.

«On a commencé par le questionnaire en ligne pour Pointe-du-Lac, ajoute Mme Guay. On en aura ensuite un pour Saint-Louis-de-France et un autre pour Sainte-Marthe-du-Cap. Après, on va cibler certains coins et on va aller à la rencontrer des gens sur le terrain pour en arriver à l’élaboration de projets qui vont vraiment combler des besoins.»

L’objectif ultime est d’améliorer la qualité de vie des citoyens des secteurs visés. La Démarche des premiers quartiers travaille en collaboration avec plusieurs partenaires dans ce dossier, dont les conseillers municipaux des secteurs en question.

Pour répondre au sondage en ligne pour le secteur Pointe-du-Lac : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFKFCJ4YcWQ7T7xSqsTOWnmG-Hgvui1WaDSIP_n8UwOtpUw/viewform

Pour suivre l’évolution des projets, consultez la page Facebook de la Démarche des premiers quartiers.