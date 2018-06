Projet de plus de 400 000$ chez RCM

ÉCONOMIE. Le Groupe RCM s’est vu octroyer un prêt de 96 000$ via le Fonds de diversification économique de la Mauricie/Centre-du-Québec pour soutenir un projet évalué à 438 000$.

Le projet consiste à acquérir de nouveaux équipements de production nécessaires aux activités de tri, notamment des presses hydrauliques horizontales, un déchiqueteur-broyeur et des convoyeurs, en plus de procéder à des aménagements au sein de son usine.

«RCM œuvre depuis plus de 30 ans et offre des emplois adaptés, tout en contribuant au développement économique de la région. C’est une fierté de contribuer à cette belle mission avec un prêt de 96 000$ pour l’achat de nouveaux équipements de production plus performants et pour l’aménagement de nouvelles salles à même leurs nouveaux locaux», a confié Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières.

«Leur projet total, au montant de 438 000$, représente de belles retombées économiques. C’est une entreprise qui mise sur des projets porteurs, mais qui mise aussi beaucoup sur le côté humain. Elle fait partie du Conseil québécois des entreprises adaptées, regroupant 40 entreprises. RCM a d’ailleurs vu trois de ses membres recevoir un prix au cours des quatre dernières années.»

L’entreprise RCM se définit par trois entités dans la région et elle offre pas moins de 185 emplois au total.

«RCM va fêter ses 37 ans en août, ce qui est très bon pour un organisme à but non lucratif. Le but premier a toujours été de valoriser des personnes qui s’engagent à être utiles à la société. Il existe des systèmes de robotisation aujourd’hui, où le tri se fait à partir d’un œil magique. Mais chez nous, on n’en veut pas! On veut garder nos emplois», a pour sa part commenté Yvon Picotte, président du conseil d’administration.

Rappelons que la majorité des emplois chez RCM sont occupés par des gens aux limitations physiques ou aux prises avec une déficience intellectuelle. «On dit toujours aux gouvernements d’avoir en tête que la meilleure façon d’avoir des gens heureux et qui se sentent valorisés, c’est de continuer à leur donner le droit de travailler», a conclu M. Picotte.

Le Groupe RCM se spécialise dans le domaine du recyclage et du conditionnement de produits domestiques et industriels.