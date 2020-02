Projet de loi no 40: Trois-Rivières demande au gouvernement de revenir sur sa décision

En réaction à l’adoption du projet de loi no 40 et à l’amendement transférant aux villes le coût des terrains sur lesquelles les nouvelles écoles seront construites, la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision et d’assumer les coûts d’acquisition des terrains pour ses écoles.

Les élus municipaux souhaitent voir le gouvernement prendre la responsabilité d’assumer lui-même les coûts d’acquisition, comme cela est prévu pour l’ensemble des autres immeubles relevant de sa mission.

Trois-Rivières demande également que le gouvernement identifie, avec l’Union des municipalités du Québec, d’autres solutions permettant de faciliter les acquisitions de terrains par les centres de services scolaires, sans toutefois imposer de fardeau financier aux villes.

«On cherche des pistes de solution, avance Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières. Il y a une mécanique que l’on observe de transférer des dossiers aux municipalités, depuis plusieurs mois. On peut penser aux chiens dangereux ou à l’implantation des classes de maternelle 4 ans qui nous amène à penser à des camps de jour pour les enfants de 4 ans. Les revenus tirés de la taxe municipale demeure notre principal source de revenus.»

Par cette résolution adoptée mardi soir, la Ville rappelle aussi que l’on constate une augmentation importante de la valeur des terrains et que le fardeau financier transféré pourrait avoir un impact direct sur le compte de taxe foncière des contribuables.

En ce moment, aucun projet de construction de nouvelles écoles n’est prévu sur le territoire, ce qui rend difficile pour la Ville de Trois-Rivières d’évaluer les pertes financières causées par l’amendement au projet de loi no 40. «On n’est pas à l’abri», fait remarquer la directrice générale de la Ville, France Cinq-Mars.

Cette démarche est issue d’une initiative commune entre de nombreuses villes du Québec, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités.

Rappelons que le projet de loi no 40 entraîne la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance scolaire au Québec, transformant les commissions scolaires en centres de services scolaires.