Projet de développement de 44,3 M$ au Sanctuaire

ÉCONOMIE. Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a dévoilé jeudi après-midi son vaste plan de développement qui s’étalera sur 10 ans et qui nécessitera 44,3 millions de dollars.

En plus du Centre des visiteurs annoncé la semaine dernière, une place publique sera aménagée entre la basilique et le petit sanctuaire. De grands rassemblements pourront s’y tenir. De plus, le restaurant sera réaménagé. Il comprendra une terrasse et des salles pour des mariages ou des événements corporatifs.

«On veut aussi aménager toutes les berges du Sanctuaire avec une promenade et illuminer le quai fédéral, indique Mgr Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire. On va diminuer l’espace de stationnement, mais on va garder le même nombre de places. On va rendre plus efficace l’utilisation de nos lieux. On va verdir le site.»

Les travaux seront répartis en trois grandes phases. La première sera la plus importante en terme d’investissements. Elle devrait être prête vers 2021 et comprend la construction du Centre des visiteurs ainsi que les aménagements le long du fleuve.

«Dans les phases ultérieures, on s’occupera de l’aspect restauration et de l’aménagement du camping officiel», mentionne Mgr Tremblay. Ce dernier estime que les retombées de ce projet se chiffreront à 90 M$.

«On pense que l’achalandage pourrait passer de 400 000 visiteurs à 700 000 visiteurs annuellement, ajoute le recteur du Sanctuaire. Pendant les travaux, on évalue que 353 emplois seront créés ou soutenus.»

Beaucoup d’argent à amasser

La Ville de Trois-Rivières a offert son appui au comité responsable du développement et versera 4,5 M$ sur 20 ans, ce qui représente 10 % du projet. Le gouvernement du Québec a aussi investi près de 2 M$ pour la soutenir la construction du Centre des visiteurs.

«On est en train d’attacher le financement. On a déjà reçu de l’aide, mais il nous reste encore beaucoup d’argent à aller chercher, ne cache pas le recteur. On a démarches en cours auprès du gouvernement provincial et fédéral.»

L’équipe du Sanctuaire prévoit quant à elle contribuer au projet en amassant 9 M$. Une campagne de financement sera mise sur pied prochainement et s’adressera notamment aux donateurs et partenaires de l’endroit. Rappelons que le Sanctuaire a été fondé en 1888.

