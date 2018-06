Projet de 6,2 M$ au Sanctuaire

Crédit photo : Audrey Leblanc

TOURISME. Un Centre des visiteurs sera construit dans le stationnement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Ce bâtiment de verre représente un investissement de plus de 6 millions de dollars et permettra le réaménagement et la bonification des espaces d’accueil pour les touristes.

La structure sera érigée près de la rue Notre-Dame Est. «On avait constaté depuis longtemps qu’il nous fallait un véritable portail d’accueil», mentionne Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire élu de Trois-Rivières et recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Ce dernier ajoute que le but premier est d’améliorer l’expérience des visiteurs. «Ce Centre va servir de kiosque d’accueil et d’informations, en plus d’abriter le magasin de souvenirs. Là où est le magasin présentement, on aura des salles pour recevoir des groupes avec une vue magnifique sur le fleuve. Le Centre des visiteurs aura deux étages. L’étage du bas va servir pour accueillir des groupes également», précise le recteur.

Selon ce dernier, le nouveau bâtiment permettra également de mieux renseigner les visiteurs sur ce qu’ils peuvent voir et faire sur le site. «C’est quelque chose qui nous est souvent demandé, soutient Mgr Tremblay. Pour le design, on a voulu quelque chose d’à la fois moderne et léger parce que le Sanctuaire est un élément patrimonial fantastique, alors il faut que ce soit en complémentarité.»

Le Centre des visiteurs sera majoritairement constitué de verre, mais on y retrouvera aussi un rappel des vitraux. «Ce bâtiment, c’est l’élément pivot d’un gros projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois», confie le recteur. Tous les détails du projet en question seront dévoilés le 5 juillet. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1,9 M$ pour la construction du Centre.

Chaque année, ce sont quelque 400 000 personnes qui visitent le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Celles-ci viennent de partout à travers le monde. De 2013 à 2017, la fréquentation des sanctuaires nationaux est passée de 4,1 millions de visiteurs à 5,3 millions. Au cours de cette même période, ceux-ci ont généré des dépenses touristiques de plus de 59 millions de dollars.