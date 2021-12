Projet d’ajout d’un bassin à la piscine du cégep: la contribution de la Ville plus importante que prévu

Le conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières a officiellement donné son appui au Cégep de Trois-Rivières pour la réfection de la piscine et des vestiaires, ainsi qu’à l’ajout d’un bassin récréatif. Si le projet est accepté dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l’enseignement supérieur, la Ville s’engage ainsi à verser une subvention de 7,1 millions $ à la fin des travaux, en versements égaux répartis sur une période de dix ans.

On se rappellera que le maire Jean Lamarche avait annoncé son soutien au projet durant la campagne électorale municipale. Il avait alors avancé une contribution municipale de 3,4 millions $ sur dix ans. M. Lamarche soulignait alors que ce nouveau bassin permettrait de donner des cours d’initiation à la natation et d’Aquaforme et de bonifier les services à la population.

« C’est un nouveau projet global déposé par le Cégep de Trois-Rivières. Le Cégep nous est arrivé avec de nouveaux chiffres pour le dépôt du projet après réévaluation et selon le développement de l’étude d’avant-projet. On a fait le saut, mais en faisant des versements sur un horizon de dix ans, ça demeure dans la capacité de payer de la Ville, car on n’en assurera pas l’entretien. Ça reste avantageux », explique le maire Lamarche.

Pour la conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, le conseil municipal aurait gagné à prendre plus de temps pour réfléchir au projet. « Il faut être conscient qu’on met une croix sur tous les autres potentiels projets de piscine à venir à Trois-Rivières en appuyant ce projet. Je souhaite qu’on ait une vision ville et qu’on se projette davantage dans le futur plutôt que de régler un problème seulement à court terme. Je préférerais qu’on prenne plus de temps pour faire l’analyse complète des enjeux d’ajout de bassins », avance-t-elle.

« Je ne suis pas tellement confortable de faire ce choix, poursuit la conseillère qui a demandé le vote sur la résolution. Je ne suis pas opposée aux projets de piscines familiales à Trois-Rivières, mais je me questionne sur ce projet. Je préfère être prudente. Je ne suis pas convaincue que l’ajout d’un bassin au cégep, sans stationnement suffisant et dont l’installation est très occupée par les organismes en natation soit le meilleur choix à long terme pour la piscine qu’on souhaite mettre en place. »

Le maire plaide toutefois que la date de dépôt du projet auprès du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur est imminente et donnerait accès à un plan de financement de 75% du projet s’il était accepté pour le financement. La résolution a finalement reçu l’aval de 11 conseillers et du maire.

Le conseil a également confirmé son appui pour une autre version du projet, de moindre envergure, qui inclurait seulement la réfection de la piscine du cégep et des vestiaires. La contribution de la Ville pour cette version du projet serait alors de 1,4 million $ versée sur une période de dix ans.

Le Cégep compte déposer les deux versions projets au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l’enseignement supérieur dans l’espoir que l’un d’entre eux obtienne du financement.