Projet 3D: le Musée des Ursulines obtient une aide financière

PATRIMOINE. Le Musée des Ursulines s’est vu octroyer une aide financière de 40 000$ via le député de Trois-Rivières, Jean-Denis- Girard. Il pourra développer une plateforme de présentation de l’évolution historique du site patrimonial des Ursulines de Trois-Rivières.

Les visiteurs pourront donc admirer le Musée à travers le temps grâce à la technologie 3D, entre autres le monastère actuel, la cour intérieure du monastère et les bâtiments du Collège Marie-de-l’Incarnation.

«Ce projet de modélisation 3D vise à faire connaître la riche histoire des Ursulines. Cette plateforme numérique permettra de faire connaître à plus de gens ce qu’elles ont accompli», a commenté M. Girard.

«Il sera possible de revoir, virtuellement, les bâtiments qui ont été détruits, notamment par le feu. Les gens pourront revivre ces 300 ans d’histoire et cette époque où la Ville de Trois-Rivières n’était pas dotée d’enseignant et de place hospitalière.»

Le projet numérique devrait être prêt pour la fin du mois de juin.

«À la fin de l’année 2015, nous avions eu une subvention pour un projet 3D intérieur et extérieur de la Maison blanche. Il n’en fallait pas plus pour que Josée (Grandmont) ait cette idée de projet numérique mettant de l’avant l’ensemble du Musée, incluant les constructions passées», a pour sa part commenté Sœur Yvette Isabelle, président du conseil d’administration.

L’annonce a été faite au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit. «Au fil du temps et des générations, les Ursulines ont bâti un patrimoine et une œuvre déterminants pour la Ville de Trois-Rivières. Ce projet est innovant et permettra aux citoyens et aux touristes d’avoir un accès privilégié au monastère et à tout le site des Ursulines.»

Le site patrimonial des Ursulines de Trois-Rivières est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.