Programme de restauration du patrimoine immobilier: une réponse « au-delà des espérances »

Le programme de restauration du patrimoine immobilier sera bonifié en 2022.

Mis sur pied en janvier 2021, le programme est victime de sa popularité. En un an, la Ville a reçu 140 inscriptions sur les 265 bâtiments privés admissibles à une aide financière. « C’est au-delà des espérances, affirme Robert Dufresne, coordonnateur en architecture – programme patrimoine à la Ville de Trois-Rivières. Le budget que l’on avait s’est avéré insuffisant. C’est pour cette raison qu’on entend le bonifier. On voit que le besoin est présent et les gens sont bien contents de disposer de cet outil supplémentaire qui est plus adaptés aux demandes. »

Le programme bénéficiait d’une enveloppe de 6,75 M$, soit 3,75 M$ provenant du gouvernement du Québec et 3 M$ de la Ville de Trois-Rivières. Une somme de 3,75 M$ est réservée pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, le reste étant réservé au patrimoine immobilier de propriété publique. La Ville souhaite que sa participation et celle du gouvernement puisse permettre de bonifier le programme de plus de 400 000$ par année pour une période de deux ans.

Le programme de restauration du patrimoine immobilier vise à octroyer des subventions aux propriétaires d’immeubles patrimoniaux ainsi que ceux de valeur supérieure visés par un règlement sur les PIIA, pour effectuer des travaux de restauration et des interventions d’acquisition de connaissance en lien avec ces travaux.

Les travaux de restauration doivent avoir pour objet de conserver et de mettre en valeur les caractéristiques architecturales propres à l’immeuble et à sa typologie d’appartenance et doivent se baser sur une connaissance historique de sa construction et de ses particularités et utiliser des techniques et des matériaux conformes à leur époque de construction.

« Ce soir (18 janvier 2022), on avise le Ministère de la Culture et des Communications notre intention de soutenir le projet et de le bonifier. On n’a pas encore les sous qui y seront reliés, mais on dit qu’on veut faire partie prenante de cette entente. Déjà, il y a beaucoup de dépenses engagées depuis le début du programme », souligne Robert Dussault, directeur adjoint – Planification à la Ville de Trois-Rivières.

Sur les 140 inscriptions, 50 dossiers ont pu être traités en 2021 dans le volet des propriétés privées. Du côté du patrimoine immobilier public, le programme a notamment pu accorder du soutien financier dans la réalisation des travaux au Manoir de Tonnancour. Prochainement, la Maison Hertel-De la Fresnière et le Manoir Boucher de Niverville bénéficieront de l’aide du programme de restauration du patrimoine immobilier pour la réalisation de divers travaux.

« L’argent est souvent le nerf de la guerre dans la conservation de bâtiment d’intérêt supérieur et patrimonial, rappelle M. Dufresne. Je suis content de voir cette nouvelle entente. »

Par ailleurs, la Ville souhaite aussi adhérer au deuxième volet de l’entente qui permet l’embauche d’agents de développement en patrimoine immobilier pour la période 2022-2023 et 2024. Cela permettra à Trois-Rivières de compter sur une ressource supplémentaire dédiée à l’application du programme de restauration du patrimoine immobilier et à l’analyse des demandes de subvention.