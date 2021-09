Programme d’aide d’urgence aux PME: le Roof Top – Toit urbain reçoit son aide financière

La Ville de Trois-Rivières verse finalement les subventions de 11 000$ et de 17 900$ au Roof Top – Toit urbain dans le cadre du Programme aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Aide aux entreprises en régions en alerte maximale. Cette aide financière est toutefois conditionnelle à ce que l’entreprise respecte les exigences sanitaires émises par la Santé publique.

Rappelons que le conseil municipal avait choisi de retarder le versement de cette subvention lors de la séance du conseil municipal du 17 août, puisqu’un rapport d’infraction avait été émis à l’endroit du Roof Top pour non-respect des mesures sanitaires. Plus de 70 cas de COVID-19 avaient été reliés à l’établissement durant l’été.

Plusieurs élus avaient alors exprimé leur malaise à verser cette subvention à ce moment et avaient demandé d’attendre que toute la lumière soit faite sur ce dossier au préalable.

« Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a eu plusieurs communications avec le CIUSSS. Le CIUSSS n’émettra pas de rapport signé, mais ils le laissent opérer parce que l’établissement est conforme du côté de la Santé publique. À cet effet, IDÉ nous souligne que l’entreprise collabore bien avec le CIUSSS », explique la directrice générale de la Ville de Trois-Rivières, France Cinq-Mars.

Mme Cinq-Mars souligne également qu’une clause spécifique en lien avec le respect des mesures sanitaires sera intégrée dans les prochains modèles d’entente avec les entreprises dans le cadre de ce programme.

C’est un comité d’IDÉ Trois-Rivières qui procède à l’analyse de chaque demande de subvention de ce programme selon une grille de critères. L’analyse du dossier du Roof Top – Toit Urbain avait été faite par le comité plus tôt dans l’été et le commerce répondait alors aux critères établis par le gouvernement provincial. Le rôle du conseil municipal dans l’administration de ces subventions provinciales est d’entériner et de donner l’autorisation à la trésorière d’émettre les chèques nécessaires.